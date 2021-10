TAMPERE TÄYTTYY TÄLLÄ VIIKOLLA TUOREESTA JA AJANKOHTAISESTA MUSIIKISTA – 70 ARTISTIN LOST IN MUSIC -FESTIVAALI JÄRJESTETÄÄN 7.–9.10. YMPÄRI KAUPUNKIA! 

Suomen suurin showcase- ja kaupunkifestivaali Lost In Music järjestetään tällä viikolla 7.–9.10. Tampereella samanaikaisesti Musiikki & Media -ammattilaistapahtuman kanssa. Monimuotoinen festivaaliohjelmisto pitää sisällään 70 artistin keikat lähes kymmenessä eri keikkapaikassa – tapahtumailtoja on yhteensä 19. Tapahtumapaikkoina toimivat Tampere-talo, Tullikamari, Olympia, Yo-talo, G Livelab, Telakka, Vapriikki, O’Connell’s ja Maanalainen.

Lost In Musicin avajaistapahtumassa torstaina 7.10. Lost In Music ja Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali Blockfest tuovat yhdessä Tampere-talon ison salin lavalle kotimaisen hiphopin kärkinimiä ja potentiaalisimpia tulokkaita. Kyseessä on samalla ilmiömäiseen suosioon viime vuonna “Penelope”-hitillään nousseen williamin “Boy Wonder”-albumin Tampereen levynjulkaisukeikka. Illan toisena päätähtenä esiintyy tamperelaistaustainen pop-artisti Pihlaja. Illan avaavat suuremman suosion kynnyksellä olevien Rosa Costen, Pyrythekidin ja Jambon showcase-keikat.

Viime viikolla Pirkanmaalla poistuneet ravintolarajoitukset mahdollistavat lopulta täysipainoisen tapahtuman toteuttamisen, ja jo hyvissä ajoin loppuunvarattuja festivaalirannekkeita sekä yksittäisten keikkojen lippuja on saatu lisää myyntiin. “Tuntuu satumaisen upealta päästä järjestämään Lost In Music vaikeiden ja epävarmojen aikojen jälkeen vihdoin jälleen avautuvassa maailmassa. Keikoille on ollut niin suuri ikävä, ja yleisön patoutunut tarve live-elämyksile tullaan Lost In Musicin osalta paikkamaan seitsemänkymmenen keikan myötä tämän viikon aikana”, tunnelmoi tapahtuman promoottori Pietu Sepponen Sunborn Liveltä.

Lost In Music tekee tänä vuonna ensimmäistä kertaa yhteistyötä musiikkilehti Soundin ja Voionmaan opiston journalistilinjan kanssa. Yhteistyön myötä journalistiopiskelijat kirjoittavat Lost In Musicin keikoista lukuisia keikka-arvioita, jotka julkistetaan Soundin sivuille tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen on ylpeä uudesta avauksesta, joka tuo uusia musiikkikriitikoita sisään alalle tuoreimman mahdollisen musiikin äärellä: “Yhteistyö Voionmaan opiston kanssa on upea juttu sekä Soundin, festarilla esiintyvien artistien että näiden nuorten toimittajanalkujen kannalta. Odotan innolla, millaisena opiskelijat kokevat Lost In Musicin monipuolisen tarjonnan ja millaisia raportteja he keikoilta nettisivuillemme tekevät."

LOST IN MUSIC 2021, 7.–9.10.2021, Tampere

VESTA // WILLIAM // URSUS FACTORY // YEBOYAH // JESSE MARKIN // TEKSTI-TV 666 // TIISU // MOON SHOT // ANI / ARPPA / ASTRID SWAN / AVERAGEKIDLUKE / AWAKE AGAIN / BAD SAUNA / BALANCE BREACH / BAULA (SE) / DANIEL LEVI (EE) / DETALJI / EDGE OF HAZE / HASSAN MAIKAL / HIGH SCHOOL DROPOUTS / ILON / INKA UPENDO/ ISAAC SENE / JAMBO / JORI SJÖROOS / JUHLAT / JUUSTOPÄÄT / KISSA / KIELO KÄRKKÄINEN / KUUMAA / LAPSUUS / LOUIE BLUE / LUUKAS OJA / LYYTI / MALKA / MALLA / MARKUS PERTTULA / MERCURY CIRCLE / MESSIER / MINÄ JA NIEMINEN / MON-SALA / NEØV / NEW RO / PAHA MATAMI / PAMBIKALLIO / PIHKA IS MY NAME / PIHLAJA / PEKKA NISU / PEKKO KÄPPI & K:H:H:L / PUNOMO / PYRYTHEKID / ROSA COSTE / SALALIITTO / SARA / SARA SIIPOLA / SARPARANTA / SEPIKKA / SEXMANE / SIN COS TAN / STONED STATUES / SUISTAMON SÄHKÖ / SURUT / SÄTILÄ / TAMMELA 33100 / THE SCUM ORCHESTRA / VIEW / WHEEL

Tapahtumat ja keikkapaikat:

TO 7.10. LOST IN MUSIC X BLOCKFEST: william, Pihlaja, Pyrythekid, Rosa Coste, Jambo

Tampere-talo (iso sali) - ikärajaton, ovet klo 17.00, showtime klo 18.00

TO 7.10. Ursus Factory, Moon Shot, Yeboyah, Jesse Markin, Arppa, Louie Blue, View, Ilon

Tullikamari (Klubi & Pakkahuone) (K-18), ovet klo 19.30, showtime klo 20.00

TO 7.10. Tiisu, Kissa, Sara, Luukas Oja

Olympia (K-18), ovet klo 19.30, showtime klo 20.00

TO 7.10. Wheel, Mercury Circle, Edge Of Haze, Balance Breach

Yo-talo (K-18), ovet klo 19.30, showtime klo 20.00

TO 7.10. Pekko Käppi & K:H:H:L, Punomo, Lyyti

G Livelab Tampere (K-18), ovet klo 19.30, showtime klo 20.15

TO 7.10. Astrid Swan, Averagekidluke, New Ro

Telakka (K-18) ovet klo 20.00, showtime klo 20.45

TO 7.10. Malka, Sätilä

O’Connells (K-18) - vapaa pääsy -

TO 7.10. Pihka Is My Name, messier, Juhlat

Maanalainen (K-18), ovet klo 20.00, showtime klo 20.45

PE 8.10. Vesta, Isaac Sene, Hassan Maikal, Kuumaa, Sexmane, Sara Siipola, Daniel Levi (EE), Ani

Tullikamari (Pakkahuone & Klubi) (K-18), ovet klo 20.45, showtime klo 21.15

PE 8.10. Malla, Sin Cos Tan, Jori Sjöroos, Inka Upendo

Olympia (K-18) ovet klo 21.00, showtime klo 21.45

PE 8.10. High School Dropouts, Juustopäät, The Scum Orchestra

Yo-talo (K-18), ovet klo 20.00, showtime klo 21.00

PE 8.10. TEKSTI-TV 666, Lapsuus, Sarparanta

G Livelab Tampere (K-18), ovet klo 20.30, showtime klo 21.15

PE 8.10. Detalji, Pambikallio, Bad Sauna

Telakka (K-18), ovet klo 20.30, showtime klo 21.30

PE 8.10. Markus Perttula, Kielo Kärkkäinen

O’Connells (K-18) - vapaa pääsy - showtime klo 20.00

PE 8.10. Awake Again, Stoned Statues, Surut

Maanalainen (K-18), ovet klo 21.00, showtime klo 22.00

PE 8.10. Pekka Nisu, Sepikka, Suistamon Sähkö

Vapriikki (K-18), ovet klo 18.30, showtime klo 19.15

LA 9.10. NEØV, Salaliitto, Baula (SE)

Telakka (K-18), ovet klo 20.00, showtime klo 20.30

LA 9.10. Tammela 33100, Minä ja Nieminen

O’Connells (K-18) - vapaa pääsy - showtime klo 20.00

LA 9.10. Pimeä Hedelmä, Mon-sala, Paha Matami

Maanalainen (K-18), ovet klo 20.00, showtime klo 21.00

Liput: festivaalipassit 60,00e, yksittäiset liput 10,00e-35,00e

www.tiketti.fi/lostinmusic (festivaalipassit ja kaikki keikat)

www.lippu.fi/lippu.fi (Pakkahuone, Tampere-talo)

Aikataulut ja lisätiedot: www.lostinmusic.fi

