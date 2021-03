Tampereelle haetaan filmikamerateknikoita RekryKoulutuksella – Alalle ei löydy koulutusta Suomesta eikä kansainvälisesti

Kameratori Oy, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Pirkanmaan TE-toimisto käynnistävät RekryKoulutuksen, jolla haetaan uusia filmikamerateknikoita. Huhtikuussa 2021 alkavaan koulutukseen haetaan kahdeksaa henkilöä. Koulutuksen jälkeen on tavoitteena, että opiskelijat työllistyvät Kameratorille kamerateknikoksi tai muuhun soveltuvaan työtehtävään, tai hakevat jatkokoulutukseen kameramekaanikoksi oppisopimuksella.

Vuonna 2020 Kameratorin nykyinen neljän kamerateknikon ja kolmen kameramekaanikon tiimi tarkasti yli 25 000 filmikameraa, ja kiihtyvän kasvun seurauksena tarvitaan uusia työntekijöitä.

- Filmikameroiden korjaukseen ei ole tarjolla koulutusta edes kansainvälisesti vaan koulutus oli käynnistettävä itse, toteaa Kameratorin toimitusjohtaja Jussi Lehmus.

Koulutus on käytännönläheinen ja antaa kattavan yleiskuvan kaikentyyppisistä kameroista ja laitteista, joita Kameratorilla korjataan ja huolletaan. Käytännön osaamisen lisäksi opetussuunnitelmassa on teoriaopintoja – mukaan lukien elektroniikan, materiaaliteknologian ja 3D-tulostuksen perusteet.

- Kyseessä on ainutlaatuinen koulutusohjelma, joka on rakennettu täsmälleen Kameratorin tarpeeseen, kertoo TAKK;n koulutuspäällikkö Ari Halmela.

- Koulutukseen on koottu sisältöjä ja kouluttajia eri koulutusaloilta niin, että lopputuloksena on täysin uudenlainen opintokokonaisuus.

RekryKoulutus on suunnattu työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutuksen jatkoksi on kehitteillä kaksivuotinen oppisopimuskoulutus kameramekaanikoksi. Se on suunnattu rekrytointiohjelmasta valmistuville kamerateknikoille, jotka haluavat syventyä kameroiden korjaamiseen.

TAKK:n, Kameratorin ja TE-toimiston yhteistyön tavoitteena on luoda kestävä ja virallinen tapa tulla sertifioiduksi filmikameramekaanikoksi tai -teknikoksi ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin maailmanlaajuisesti.

Kameratori palvelut tunnetaan ympäri Eurooppaa, ja viime vuosina suurin osa kasvusta on tullut Suomen ulkopuolelta.

- Palvelemme asiakkaita yli 70 maassa ja tavoitamme yli miljoona ihmistä vuosittain, kertoo toimitusjohtaja Jussi Lehmus.