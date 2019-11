Tampereelta löytyi ratkaisu globaalisti askarruttavaan kysymykseen mutta asia vaatii asiakkailta vielä tottumista: ”Vaivaannuttavaa, että joku muu täyttää jääkaappini”

– Koodinimellä Ruuvi kulkeva osanen on bluetooth-yhteydellä toimiva monisensori, joka lukee tilan lämpötilaa, kosteutta ja liikkeeseen perustuvaa tietoa. Se näyttää jääkaappimagneetilta mutta pystyy kertomaan täsmälleen, milloin jääkaapin ovi liikahtaa tietyn aikavälin sisällä.

Jos jääkaappiin olisi mahdollista ladata vielä panoksiakin, repliikki voisi olla ote seuraavan Bond-elokuvan käsikirjoituksesta. Q:n sijaan puhujana on kuitenkin Tampereen yliopiston AIDOMUS-hankkeen johtaja Harry Edelman ja kyseessä on oikea yksityiskohta tekniikasta, jota testataan Pirkanmaalla parhaillaan toteutettavassa asiakaskokemuspilotissa. Pilotissa asiakkaan tilaamat ruokaostokset toimitetaan Prismasta suoraan asiakkaan jääkaappiin silloin, kun asiakas ei ole itse kotona. Toimitusta valvovat tallentavat kuva- ja äänisensorit.

Ainutlaatuinen tekniikka turvallisuuden takeena

Ruoat suoraan jääkaappiin -pilotti aloitettiin Tampereella syyskuun lopulla, ja sen toteuttavat Tampereen yliopiston AIDOMUS-hanke ja Pirkanmaan Osuuskauppa yhdessä VTS-kotien ja Postin kanssa. Kokeilussa asiakas tilaa ruokaostoksensa Prisman Klikkaa ja nouda -palvelusta, ostokset keräillään Prisma Koivistonkylässä ja Posti toimittaa ne kylmäkuljetuksena asiakkaan jääkaappiin.

Postin kuljettaja pääsee sisään asuntoon hänelle luovutetulla avaimella tai avaamalla asunnon älylukon kännykällään. Ennen asuntoon menoa kuljettaja kiinnittää takkinsa rintapieleen älypuhelimen ja käynnistää sillä sovelluksen, joka tallentaa jokaisen askeleen videolle. Pilotissa mukana olevien kotitalouksien eteiseen on asennettu valaisin, joka sekin kätkee sisälleen ulko-oveen kohdennetun videosensorin. Videoinnin tarkoituksena on varmistaa palvelun turvallisuus: jos asuntoon mennään sisään videokuvausta käynnistämättä, eteisen valaisimessa oleva sensori ja ruokalähetin puhelimessa oleva vastinpari eivät löydä toisiaan, ja tapahtumasta raportoidaan poikkeama.

– Kehokamerat sinänsä eivät ole uusi keksintö. Esimerkiksi poliisit ovat käyttäneet niitä virantoimituksessa jo pitkään. Lisäsensoria vaativaa kehokameraa ei kuitenkaan ole toteutettu aiemmin missään muualla, Harry toteaa ja lisää, että pilottivaiheessa videotallenteita käytetään turvallisuuden varmistamisen lisäksi tutkimustarkoituksiin koneoppimisen menetelmien kehittämisessä.

Ratkaisu viimeisen mailin ongelmaan

Kahdeksassa kotitaloudessa neljän kuukauden kokeiluna toteutettava pilotti pyrkii löytämään ratkaisun kaupan alaa maailmanlaajuisesti puhuttavaan viimeisen mailin ongelmaan. Merkittävä osa tuotteen kuljetuksen kokonaiskustannuksesta syntyy vasta viime metreillä; vaiheessa, jossa tuote siirtyy kaupasta asiakkaan kotiin. Pulmaa on ollut vaikeaa ratkaista niin teknisestä kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta.

– Asiakaskokemuksen kannalta kotiinkuljetus on tutkitusti asiakkaalle mieluisin vaihtoehto. Kun palveluun saadaan volyymia, ruokaostosten toimittaminen suoraan koteihin voi olla hyvinkin resurssitehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Silloin jokaisen perheen ei tarvitse ajaa kauppaan erikseen, vaan saman alueen kuljetuksia voidaan yhdistää ja ajaa esimerkiksi yhdellä biokaasu- tai sähkökäyttöisellä pakettiautolla, kuvailee Pirkanmaan Osuuskaupan toimialajohtaja Ville Jylhä.

Pilottiin mukaan lähtenyt asiakas, Emma Raitoharju, kertoo, että palvelun tilaamiseen liittyvissä teknisissä sovelluksissa on vielä kehitettävää, mutta hän on ollut tyytyväinen siihen, että toimituksen saapumista ei tarvitse odottaa itse kotona.

– Vieraan ihmisen päästäminen kotiin on tietenkin arveluttanut, erityisesti kotona olevien lemmikkien vuoksi, mutta kaikki on sujunut hyvin. Yllätyksenä on tullut, miten vaivaannuttavaa on se, että joku muu täyttää jääkaappini, Emma tuumii.

Lompsaystävällinen hintalappu pohdinnassa

Asiakaskokemusta tutkivassa pilotissa eräs oleellisista mittareista on palvelun helppokäyttöisyys.

– Taustalla on ajatus kehittää käyttöliittymättömiä ratkaisuja. Tilaamisen jälkeen asiakkaalle suurin efortti pilotissa on työntää pistoke seinään, jotta valaisin ja sen sisältämä tekniikka saa tarvitsemansa sähkön, Harry hymyilee.

Helppo arki houkuttaa, mutta menee vielä joitakin vuosia ennen kuin palvelu on suuren yleisön saatavilla. Jos kaikki menee kuin elokuvissa, pilottia laajennetaan ensi keväänä siten, että kokeiluun otetaan mukaan merkittävä määrä uusia talouksia Pirkanmaalta.

– Pilotin aikana tutkitaan myös, paljonko asiakkaat olisivat valmiita palvelusta maksamaan. Yhtenä vaihtoehtona on kuukausi- tai vuositason hinnoittelu, jossa kuukausiveloitukseen voisi sisältyä laitteet ja teknologia sekä tietty määrä kotiinkuljetuksia. Tällä hetkellä kynnykselle kuljetus maksaa 9,90–14,90 euroa per toimitus, muistuttaa Ville.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimialajohtaja Ville Jylhä, ville.jylha@sok.fi, 010 767 0079