Tampereen ammattikorkeakoulu siirtyi sähköisiin tutkintotodistuksiin - uudistus tuo mukanaan monia hyötyjä

Ensimmäiset sähköisen tutkintotodistuksen saaneet valmistuivat Tampereen ammattikorkeakoulusta 31.1.2022. Sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, jonka rehtori on allekirjoittanut sähköisesti.

- Sähköisen tutkintotodistuksen hyötyjä opiskelijan näkökulmasta on muun muassa se, että alkuperäisen dokumentin voi tallentaa useaan tallennuspaikkaan kuten pilveen, muistitikulle tai tietokoneelle. Jokainen näistä tallennuksista on yhtä kuin alkuperäinen todistus ja sisältää alkuperäisen allekirjoituksen, TAMKin opintoasiainkoordinaattori Marja Honkanen sanoo.

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Joonas Soukkio sanoo, että opiskelijoilta on tullut paljon palautetta sähköiseen todistukseen siirryttäessä.

- Sähköisessä todistuksessa on monia hyötyjä, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan ja helppokäyttöisyyteen työnhaussa, Soukkio painottaa.

Osassa palautteessa toivotaan, että paperinen tutkintotodistuskopio säilyisi sähköisen rinnalla jatkossakin. Vielä tämän kevätlukukauden siirtymäajalla valmistunut saa halutessaan myös paperisen kopion.

- Tietenkin se tunne on ainutlaatuinen, kun saat tutkintotodistuksen fyysisesti käteen Tamkilla ja otat kuvan sen kanssa. Itse ainakin haluaisin kokea tämän sitten kun valmistun, niin kuin haluaa moni muukin, Soukkio sanoo.

Virallisin ja turvallisin dokumentti suoritetusta tutkinnosta

Siirtymäajan jälkeenkin valmistunut saa halutessaan tulostetun paperikopion todistuksestaan, mutta tulevaisuudessa paperisen tutkintotodistuksen arvo on lähinnä nostalginen, sillä sähköinen tutkintotodistus on tulevaisuudessa virallisin ja turvallisin dokumentti suoritetusta tutkinnosta.

- TAMKin luovuttamien todistusten arvo kasvaa, koska niiden muuntumattomuus on helpommin selvitettävissä. Lisäksi nykypäivänä sekä opiskelupaikan että työpaikan haussa halutaan usein liitteeksi tutkintotodistus sähköisessä muodossa, tällöin on kätevää, että jo alkuperäinen todistus on sähköinen, Marja Honkanen lisää.

Tampereen ammattikorkeakoulun myöntämät sähköiset tutkintotodistukset täyttävät korkeimmat EU:n komission standardin mukaiset vaatimukset.

- Todistus on helposti varmennettavissa Digi- ja väestötietoviraston sivuilla olevassa varmennepalvelussa todistukseen upotetun linkin avulla. Sähköisesti allekirjoitettu tutkintotodistus on vaikeampi väärentää kuin paperinen todistus. Vastaanottajan on helppo selvittää sähköisen tutkintotodistuksen muuntumattomuus, Honkanen sanoo.

Sähköisen todistuksen aitouden voi tarkistaa Digi- ja väestötietoviraston ”Tarkasta PDF-asiakirja” -palvelulla tai TAMKin Sähköisten dokumenttien varmentaminen | Tampereen ammattikorkeakoulu (tuni.fi) -sivuilta löytyvällä validointipalvelulla.

Siirtyminen sähköisiin tutkintotodistuksiin on myös yksi selkeä askel liittyen korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää korkeakoulujen digitaalisuutta.

Siirtymää paperisista sähköisiin tutkintotodistuksiin on valmisteltu TAMKissa viime syksyn ajan, ja hyviä kokemuksia muista sähköisiin tutkintotodistuksiin jo siirtyneistä ammattikorkeakouluista on myös kuultu. Ensimmäisinä suomalaisina korkeakouluina sähköisen tutkintotodistuksen ottivat käyttöön viime vuonna Lapin ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia, ja vähitellen siihen siirtyvät myös muut suomalaiset korkeakoulut.