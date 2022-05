Tampereen ammattikorkeakoulun arvostus on vahva, kertoo tuore bränditutkimus

Valtakunnallinen korkeakoulujen bränditutkimus tehtiin helmi-maaliskuussa 2022. Sen toteutti Taloustutkimus ja siihen osallistui noin 4300 vastaajaa ikäryhmässä 16–64-vuotiaat.

TAMKin maine on vahva sekä nuorempien että vanhempien vastaajien joukossa, mutta varsinkin alle 30-vuotiaat arvioivat TAMKin ammattikorkeakoulujen kärkeen useimmissa mitatuissa ominaisuuksissa. Suomessa on 24 ammattikorkeakoulua, joista monialainen TAMK on toiseksi suurin.

Kyselyyn vastanneet alle 25-vuotiaat nuoret pitävät TAMKia Suomen kiinnostavimpana ammattikorkeakouluna ja antavat sille kokonaisarvosanaksi 8,02 asteikolla 4–10. Mielikuvatekijöiden kautta TAMK näyttäytyy ykkössijalla kahdeksassa kaikkiaan yhdestätoista mittarista, kakkossijalla kolmessa mittarissa. Vahvimmin mielikuvaan TAMKista vaikuttavat sijaintikaupunki Tampere, kiinnostavat koulutusalat ja tutkintojen arvostus työmarkkinoilla.

Kokonaiskuva TAMKista on pysynyt hyvällä tasolla yli kymmenen vuoden ajan. Viime vuosina eniten ovat vahvistuneet tutkintojen arvostus työmarkkinoilla, kansainväliset mahdollisuudet, hyödyllisen tiedon saatavuus verkkosivuilla ja myönteinen näkyvyys mediassa ja sosiaalisessa mediassa.

– Mielikuva on siitä arvokas ja samalla armoton mittari, että se on aina oikea. Koska bränditutkimuksen vastaajajoukko vaihtuu vuosittain, TAMKin tavassa toimia on jotakin sellaista, joka kantaa vuodesta toiseen, myös yli vaikeiden aikojen, sanoo Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Kujala.

– Erityisen hienoa on se, että ne osa-alueet, jotka ovat meille strategisesti tärkeitä, kuten työelämäyhteistyö ja kansainvälisyys, näyttäytyvät myönteisessä valossa myös nuorten mielikuvissa. Olemme ylpeitä myös kotikaupungistamme Tampereesta ja Tampereen korkeakouluyhteisöstä, jotka ottavat opiskelijat hyvin vastaan.

Hyvä mielikuva korreloi myös hakijamäärissä: kevään 2022 yhteishaussa TAMK oli Suomen toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu. Taloustutkimuksen tutkimushistoria kertoo, että keskeisin korkeakoulun valintaperuste on se, että korkeakoulussa on kiinnostava koulutusala ja toiseksi tärkein on opetuksen tasokkuus.

Korkeakoulujen bränditutkimus on Taloustutkimuksen tutkimus, jota on tehty vuodesta 2002 lähtien. Kevään 2022 tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä.



Lisätietoa:

Tampereen ammattikorkeakoulu, rehtori Tapio Kujala, p. 040 043 6690, tapio.kujala@tuni.fi

Taloustutkimus Oy, Timo Myllymäki, Senior Insight Manager, p. 040 7641 685, timo.myllymaki@taloustutkimus.fi