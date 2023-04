Tampereen hoitotarvikepalvelu palvelee toukokuun alusta lähtien myös pirkkalalaisia maksutta jaettavien hoitotarvikkeiden käyttäjiä

Hoitotarvikkeiden sähköisen tilauslomakkeen löydät Pirha.fi-sivustolta. Myös hoivakodit ja muut yhteistyökumppanit käyttävät samaa lomaketta.

Pirkkalassa on PostNordin pakettiautomaatit Kauppakeskus Veskassa, K-Supermarket Pirkanpojassa ja Prismassa sekä noutopiste K-Market Kyöstissä. Ulkotiloissa sijaitseviin Lähibokseihin tarvikkeita ei toimiteta.

Jos sinulla on kysyttävää Pirkkalan maksutta jaettavista hoitotarvikkeista tai et pysty käyttämään sähköistä tilauslomaketta, voit soittaa Tampereen hoitotarvikepalvelun puhelinneuvontaan: 03 384 5203 (ma–to kello 8–12). Numerossa on takaisinsoittopalvelu. Pyrimme soittamaan sinulle vuorokauden kuluessa. Soitto tulee yksityisestä numerosta.