Tampereen Markiisi mukana Hotelli Seurahuoneen saneerauksessa - aurinkosuojaus on tärkeä osa rakennusta

Aurinkosuojaus on helppo, tehokas ja ekologinen tapa estää tilojen ylilämpeneminen ja tärkeä osa nykyaikaista uudis- ja saneerausrakentamista. Tampereen Markiisi vastasi Turun Hotelli Seurahuoneen julkisivun aurinkosuojauksesta, ja oli mukana hankkeessa rakennusliike Skanskan kanssa jo tarjousvaiheessa.

Tamar Optima -ikkunanamarkiisit asettuvat tyylikkäästi osaksi Hotelli Seurahuoneen julkisivua. Oikein valittu ja mitoitettu markiisi onkin luonteva ja tärkeä osa rakennusta.

Hyvin toimivaa aurinkosuojausta ei yleensä edes huomaa sisätiloissa oleskellessa.

– Kun ulottuvuus on mitoitettu oikein ja ikkunamarkiisi on katselinjan yläpuolella, eikä estä näkymää huoneista ulos, markiisia ei edes huomaa. Aurinkosuojaukseen kiinnitetään yleensä enemmän huomiota silloin, kun se ei toimi toivotusti ja huoneiden lämpötila nousee, kertoo Tampereen Markiisin tekninen asiantuntija Antti Romo.

Yhteistyössä ikkunafirman kanssa

Hotelli Seurahuone on käynyt läpi täydellisen kokonaisuudistuksen, joka on toteutettu rakennuksen henkeä kunnioittaen. Tamar oli hankkeessa mukana rakennusliike Skanskan kanssa jo tarjousvaiheessa. Suojellussa hotellikohteessa tuotevalinnat täytyy hyväksyttää museovirastolla jo rakennuslupavaiheessa. Kohteen arkkitehti määritteli aurinkosuojauksessa käytettävät tuotteet ja niiden ulkonäön mukaan lukien kotelointimallin, tukivarsien paikat sekä värityksen.

Tamarin näkökulmasta projektin alkuvaiheessa oli tärkeää saada rakentajalle ja ikkunafirmalle tietoa siitä, paljonko aurinkosuojaus vaatii tilaa ja mitä tuotteiden tukeva ja turvallinen kiinnitys vaatii.

Tukeva kiinnityspohja ja riittävästi liikkumatilaa

Ikkunamarkiisi tarvitsee riittävän tukevan kiinnityspohjan sekä liikkumatilaa huomioiden tuuliolosuhteet ja toleranssit. Ikkunat asennettiin syvennyksiin, jolloin aurinkosuojauksen mitoittaminen ja asentaminen on tarkempaa kuin julkisivuasennuksessa. Myös johtoreitit piti suunnitella tarkkaan, sillä mitään ei saanut jäädä näkyville julkisivuun.

– Ikkunoiden puuosia muutettiin hieman markiisin tukivarsien takia. Ikkunatehdas asensi karmeihin järeämpää puuta, jotta markiisit saatiin kiinnitettyä ilman lisärautoja. Ikkunatehtaan kanssa yhteistyössä katsoimme, että kokonaisuudesta tuli hyvä ja toimiva, Romo kertoo.

Poistettava lämpökuorma laskettu tarkkaan

Aurinkosuojaus on helppo, tehokas ja ekologinen tapa estää tilojen ylilämpeneminen.

Tuotteet ja tilaajan tarve oli määritelty tarkkaan. Vaikka yksittäinen ikkuna ei ole iso, huoneen mallin, käyttötarkoituksen ja häikäisyn takia ikkunasyvennyksiin haluttiin täyslevyiset markiisit.

Hotellin ilmanvaihtokoneet on mitoitettu niin, että markiiseilla poistetaan tietty prosenttiosuus lämpökuormasta. Lisäksi niillä estetään häikäisyä.

– Ilahduttavan monissa projekteissa aurinkosuojaus otetaan jo suunnitteluvaiheessa huomioon.

Nykyään on helppo laskennallisesti osoittaa, kuinka paljon aurinkosuojauksella pystytään säästämään jäähdytyskuluissa muiden hyötyjen lisäksi, Romo sanoo.

Ikkunamarkiisit ja markisoletet

Tamar Optima -ikkunamarkiiseja on hotellin kahdella seinustalla yhteensä 105 kappaletta. Markiisien asennus vaiheistettiin etenemään julkisivurappauksen ja maalauksen mukaan. Toteutuksesta vastasi kolme asentajaa. Asennus tehtiin kesän 2018 helteillä, jolloin huoneissa oli 60 asetta lämmintä.

Katutason isojen ikkunoiden suojana on julkisiin rakennuksiin sopiva, markisolette -tyyppinen markiisi, joka suojaa myös ikkunan yläosaa. Jokainen viidestä markisoletesta

toimii omalla moottorilla ja automatiikalla.

– Luovutettaessa kohde ohjausjärjestelmään säädetään ohjearvot, joita seurataan ensimmäisen käyttösesongin aikana ja muutetaan tarpeen mukaan optimaalisen tason löytämiseksi.

Vaihtelevissa keliolosuhteissa, kuten sateessa ja pakkasessa, suosittelemme käyttämään markiiseja käsikäytöllä, kertoo Romo.

Julkisivukohtainen automaattiohjaus

Aurinkosuojia ohjataan julkisivukohtaisella Animeo Solo - järjestelmällä, jossa on tuuli- ja aurinkoautomatiikka. Laskeutumiskulman säätö pystytään määrittelemään vuodenaikojen mukaan. Kesällä markiisin ei esimerkiksi tarvitse laskeutua yhtä alas kuin syksyllä ja keväällä.

Keskustan alueella markiiseja rasittavat pienhiukkaset ja pöly. Markiisikankaiden käyttöikä on 8-15 vuotta, jonka jälkeen mekanismeihin usein vaihdetaan uudet kankaat.

– Kangas on käsitelty jo lankavaiheessa niin hyvin, että sen säänkesto on varmistettu moneksi vuodeksi eteenpäin, Romo kertoo.



Lisätiedot Matti Salminen, Tampereen Markiisi Oy, p.050 5588482, matti.salminen@tamar.fi www.tamar.f