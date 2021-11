Tampereen seudulle avattiin golfaajien uusi olohuone: GoGolf-elämyskeskuksesta löytyy kaikki mistä golfari voi unelmoida 

GoGolf uudistaa organisaationsa kansainvälisen kasvun rakentamiseksi - Jyrki Rehumäestä GoGolf-konsernin toimitusjohtaja 5.8.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

GoGolf on nimittänyt konsernille toimitusjohtajan tukemaan yhtiön kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä. Jyrki Rehumäki, 58, on kokenut ammattijohtaja. Hänen rinnalleen on myös koottu uusi konsernitason johtoryhmä.