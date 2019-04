Tampereen Sokos Herkusta nyt Itsudemon suositut sushit ehkäpä keskustan huokeimmalla kilohinnalla

Tästä päivästä alkaen Itsudemon käsityönä valmistettavia susheja saa take awayna Hämeenkadun Sokos Herkusta 19,90 euron kilohintaan. Nigireistä, futomakeista ja muista tutuista suupaloista pääsee nauttimaan jatkossa maanantaista sunnuntaihin aina lounasajasta iltamyöhään.

Vaikka ensimmäinen Itsudemo avattiin Tampereelle 2017, ravintolan tarina sai alkunsa jo kauan ennen sitä. Konseptin perustajat, ystävykset Zepei Rao, Santao Wang ja Hao Fu, turhautuivat käydessään yhdessä sushilla: tilauksen saaminen kesti, ruoka oli kallista eikä tehnyt edes kylläiseksi. Harkinnan jälkeen kolmikko päätti perustaa oman huippuluokan sushibuffet-ravintolan, missä palvelu on ripeää, hintataso suopea ja sushit raaka-aineineen keskiössä. Sokos Herkun uuden take away -pisteen lisäksi Itsudemo-ravintoloita on Pirkanmaalla nykyisin kolme.



- Valitsimme kaikki mieluisan tehtävän: Zepei hallitsi sushien valmistamisen, Santao lämpimät aasialaiset ruoat ja minä markkinoinnin. Meille on tärkeää saada panostaa lähiruokaan ja vastuullisuuteen. Suosimme paikallisia raaka-aineita ja pakkaamme take away -annokset biohajoaviin rasioihin. Ylijäämäruoat toimitamme ResQ-sovelluksen kautta eteenpäin hyötykäyttöön. Sokos keskittyy henkilökohtaiseen palveluun ja luomutuotteisiin, jotka ovat myös meidän arvostamia asioita. Olemme onnellisia saadessamme tuoda sushit tavaratalon ja keskustan kiireisille asiakkaille, markkinointijohtaja Fu iloitsee.

Itsudemon take away -susheja saa Sokos Herkusta viikon jokaisena päivänä 19,90 euron kilohinnalla. Valikoima kattaa noin 14–18 erilaista sushia, jotka valmistetaan käsityönä paikan päällä tuoreeltaan.



- Haluamme olla Suomen herkullisin tavaratalo ja Itsudemo on meille tähän täydellinen kumppani. Sushien suosio on viime vuosina kiihtynyt ja asiakkaamme arvostavat entistä enemmän laadukasta mutta nopeaa ruokaa. Tarjonnassa on huomioitu erilaiset asiakasryhmät, kuten vegaanit, lapsiperheet ja erilaisista allergioista kärsivät, Pirkanmaan Osuuskaupan ryhmäpäällikkö Mikko Korpela kertoo.

Vappu vähän villimmällä menulla?



Sokos Herkun Itsudemo-valikoima on saatavilla tiistaista 30.4. alkaen, joten vappusushit ovat oiva vaihtoehto aurinkoiselle juhlapäivälle. Fu painottaa sushin olevan paitsi äärimmäisen maukas, myös näyttävä ja terveellinen vaihtoehto vappuvieraille tarjottavaksi.



- Keittiömestarimme matkustavat usein Japaniin tutkimaan sushimaailman uusimpia trendejä ja nappaavat sieltä parhaimmat maut mukaansa. Ja ei sovi unohtaa, kuinka terveellisestä herkuttelusta on kyse: lohi on huikea omega-3-pommi eivätkä tuoreet kasvikset tai kuitua ja kalsiumia sisältävä merilevä jää kakkoseksi. Uutuutena käytämme välillä myös antioksidanttirikasta mustaa riisiä. Tervetuloa ostoksille – vaikkapa vappupiknikiä varten, Fu toivottaa.