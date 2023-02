Tampereen suurin prosenttitaidekokonaisuus valmistui uuteen Sammon kouluun

Sammon koulun ja päiväkodin sisä- ja ulkoseinillä, lattiassa ja pihalaatoissa on teoksia pienistä teksteistä jättikokoisiin veistoksiin. Prosenttitaidekokonaisuus sisältää myös maalausta sekä ääni- ja installaatiotaidetta. Osa teoksista peittää koko seinän, osa on sen verran pieniä, että niiden löytäminen tuottaa iloa etenkin pienimmille oppilaille. Katseenvangitsijana toimii ainakin Janne Hokkasen 11 metriä leveä 3D-veistos – tiettävästi Suomen suurin tällä tekniikalla valmistettu. Heti sisäänkäynnin jälkeen huomiota herättää Sanna Kauppisen hyperrealistinen metsämaisemapiirustus.



Yhteisenä kattoteemana Sammon koulun teoksilla on luonnon monimuotoisuus. Taiteilijoita yhdistää huoli luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Teosten ekologista kestävyyttä on mietitty - materiaalit ja alihankintatyöt on tilattu mahdollisimman läheltä. Lisäksi taiteilijat Janne Hokkanen ja Sanna Kauppinen kompensoivat hiilijalanjälkeään tukemalla Luonnonperintösäätiötä.



Luontotiedon lisäksi teoksilla on myös pedagogisia ulottuvuuksia. Koululle sijoitettavan taiteen kautta oppilaat voivat syventää tietojaan esimerkiksi biologiasta, maantieteestä ja historiasta. Teoksissa lapsia kannustetaan näkemään oma kasvu ja kehitys. Innostavia ja positiivisesti tukevia tekstejä voi löytää sopivasti piilotettuna muun muassa pihan laatoista.

Sammon uusi koulu- ja päiväkotirakennus sijaitsee Tampereen Kalevassa, Kaupinkadun ja Väinämöisenkadun kulmassa ja siellä on tilat lähes 900 lapselle.



Tampereen kaupungilla on käytössä taiteen prosenttiperiaate, mikä tarkoittaa, että kaupungin kiinteistöjen uudis- tai korjausrakentamisen kustannuksista noin prosentti varataan julkisen taiteen toteuttamiseen. Tampereen taidemuseo toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi Tampereen kaupungin taidekokoelmaa.



