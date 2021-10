Tampereen Tähtikatu sai viisi uutta tähteä

Tähtikatu avattiin Tampereella Åkerlundinkadulla syksyllä 2019, jolloin kadulle upotettiin 11 ensimmäistä tähtilaattaa. Vuosittain kadulle lisätään uusia tähtiä, joiden nimet päätetään yleisöltä saatujen ehdotusten perusteella. Tähtikadulla on nyt kaikkiaan 18 yleisön ehdotusten perusteella valittua tähtilaattaa.

Laulaja, lauluntekijä ja tuottaja Mikko Alatalo on tehnyt mittavan elämäntyön musiikin parissa. Hän on ollut kehittämässä manserockia ja koko suomenkielistä rockia. Alatalo täytti tänä vuonna 70 vuotta ja viettää myös 50 vuotista uraansa musiikin parissa. Mikko Alatalo on kirjoittanut yli 600 kappaletta, jotka kuuluvat suomalaisen popin ja iskelmän tunnetuimpiin teoksiin. Hän on saanut useita alan tunnustuksia, hän on muun muassa voittanut Syksyn Sävelen neljä kertaa. Mikko Alatalo on mukana myös poliittisessa toiminnassa ja on toiminut yhteiskunnallisesti taiteilijoiden edunvalvojana.

Yö on vuonna 1981 perustettu suomalainen yhtye, joka kuuluu pitkäaikaisimpiin ja suosituimpiin suomirock-yhtyeisiin. Yön keulahahmo ja alkuperäisjäsen Olli Lindholm menehtyi vuonna 2019.Yhtye on julkaissut 23 studioalbumia. Yö kuului alkuaikoinaan lyhyen punk-aallon vaikuttamiin suomirock-yhtyeisiin, jotka pian lähtivät kehittämään yleisnimityksenä ”uusi aalto” -tyyppistä suuntaa musiikilleen. Yön suosituimpiin hitteihin kuuluva ”Likaiset Legendat” -kappalekin sen sanoo: ”Hän tahtoi nimensä tähtiin..”

Nykykansanmusiikkia esittävä Värttinä perustettiin vuonna 1983. Sen juuret ovat karjalaisessa perinteessä, erityisesti naisten laulutavassa ja niin sanotussa runolaulussa. Värttinä koostuu kolmesta laulajasta ja kolmesta soittajasta. Yhtyeen keulahahmoja ovat Mari Kaasinen, Susan Aho ja Karoliina Kantelinen. Värttinä toimii monella tapaa suomalaisen musiikin kansainvälistymisen edelläkävijänä. Värttinä on luonut merkittävää uraa maailmalla, kiertäen koko Euroopan, sekä Pohjois-Amerikan, Japanin, Australian ja Brasilian lukemattomia kertoja. Värttinä on tehnyt yli kymmenen studioalbumia ja edustanut Suomea merkittävillä festivaaleilla ja erilaisissa kansainvälisissä televisioesiintymisissä.

Jättimenestyksen saavuttanut laulaja Kaija Koo eli Kaija Kokkola on levyttänyt runsaasti hittejä ja saanut laajaa suosiota monen eri ikäpolven keskuudessa. Kaikkiaan Kaija Koon albumeja on myyty yli puoli miljoonaa, ja hänen 1993 julkaisema albumi Tuulten Viemää on Suomen kaikkien aikojen seitsemänneksi myydyin albumi yli 175000 kappaleella. Kaija Koo on urallaan esittänyt enimmäkseen iskelmä- ja popkappaleita. Hän nousi yleisön tietoisuuteen 1980-luvun alussa pop-rock-yhtye Steel Cityn riveissä.

Kapellimestari ja säveltäjä Esa-Pekka Salonen lukeutuu Suomalaisen musiikkiviennin kirkkaimpiin kansainvälisiin tähtiin. Hän toimii vuoden 2021 loppuun asti lontoolaisen Philharmonia-orkesterin ylikapellimestarina ja samanaikaisesti San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana. Uransa alkutaipaleella vuonna 1979 hän toimi Radion sinfoniaorkesterin kanssa. Salonen on saanut uransa aikana useita eri tunnustuksia, joista yksi on Kuningatar Elisabet II:n myöntämä brittiläisen imperiumin ritarikomentajan kunniamerkki.

Yleisöltä saatujen ehdotusten pohjalta musiikkialan ammattilaisista koostuva raati, Musiikki & Median hallitus, teki nimistä esikarsinnan, jonka perusteella nimet päätettiin Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja, apulaispormestari Matti Helimon mukaan uudet tähdet edustavat musiikkia valtakunnallisesti, mutta ottavat myös Tampereen perinnön huomioon.

- Tähtikadulle nyt nimetyt tähdet edustavat laajasti eri musiikkigenrejä. He eivät ole pelkästään popin, rockin tai minkään muunkaan yksittäisen musiikkilajin edustajia. Näin myös välitämme viestiä siitä, että Tampere on monipuolinen ja tasa-arvoinen musiikkikaupunki, jossa kaikilla on oikeus musiikkiin, hän toteaa.

Tähtikatu juhlistaa ja kunnioittaa kotimaisen ja kansainvälisen musiikkialan keskeisiä toimijoita Manserockin synnyinsijoilla Tampereella. Vuonna 2019 Tähtikadulle ikuistettiin Cheekin, Juice Leskisen, Popedan, Katri Helenan, Jean Sibeliuksen, Kaija Saariahon ja Epe Heleniuksen tähdet. Vuonna 2020 tähtilaattoihin nimensä saivat Tapio Korjus, Eppu Normaali, Nightwish, Karita Mattila, Ismo Alanko sekä Paula Koivuniemi. Vuosittain julkaistaan 3-8 uutta tähtien saajaa.

Lisäksi joka toinen vuosi katuun lisätään tähti kahdelle edelliselle Tampere Music Award -voittajalle. Tämän vuoden voittaja on Ben Mandelson, jonka nimi ikuistetaan tähteen 8.10. Samaan tähteen tulee myös vuoden 2019 Tampere Music Award -voittajan Daniel Lieberbergin nimi. Tähtikadun ovat toteuttaneet yhteistyössä Tampereen kaupunki, Tampere-talo Oy, musiikkialan ammattilaistapahtuma Musiikki & Media sekä Bauer Media.

