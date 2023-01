Tampereen Tavara-asema täyttyi kulttuurin ystävistä heti avajaisiltana – “Tämä on vasta alkua”

Konsertti- ja tapahtumatalo Tavara-asema avasi ovensa yleisölle perjantaina 13.1. Avajaisiltana post-progressiivisen Saimaa-yhtyeen konserttia oli seuraamassa yli 1 100 henkilöä, eli talo pääsi kokeilemaan heti toimintaa lähes täydellä kapasiteetilla. Myös lauantaina paikalle houkuttelivat runsaasti musiikin ystäviä ruotsalainen Dina Ögon ja Uhanan synttäridisco, joka oli samalla Tavara-aseman ensimmäinen yökerho.

Avajaisviikonloppu onnistui jopa yli odotusten, kertoo Tampereen Kulttuurikamarin hallituksen puheenjohtaja Tero Viikari. Hänelle historiallisen rakennuksen saaminen tapahtumakäyttöön on ollut pitkäaikainen haave.

- Oli upeaa nähdä, että kulttuurin ystävät ottivat Tavara-aseman innostuneesti vastaan. Tämä on kuitenkin vasta alkua. Jatkamme talon kehittämistä, kun kuulemme yleisöltä, artisteilta ja talon omalta väeltä palautetta. Tavoitteenamme on tehdä Tavara-asemasta yksi Suomen vetovoimaisimmista tapahtumapaikoista, Viikari sanoo.

Osa kevään konserteista jo loppuunmyytyjä

Tavara-aseman tammikuu jatkuu Pohjola-kappaleellaan miljoonia kuunteluja keränneen Olli Halosen konsertilla perjantaina 20.1. Lauantaina lavalle nousevat Provinssi Jr. -kiertueen tähdet pehmoaino, Isaac Sene, Lauri Haav ja Knife Girl. Ohjelmapäällikkö Janne Laurilan mukaan tammikuun keikkakattaus antaa esimakua tulevasta.

- Houkuttelemme Tampereelle suomalaisten suosikkiesiintyjiä, nousevia kykyjä ja ulkomaisia artisteja, jotka ovat tällaisessa tuhannen hengen keikkapaikassa omimmillaan. Ensimmäisen viikonlopun perusteella äänentoisto ja esitystekniikka toimivat tilassa erinomaisesti. Myös tulevien konserttien liput liikkuvat nopeasti: Vesterinen yhtyeineen ja Olavi Uusivirta ovat jo loppuunmyytyjä, Laurila kertoo.

1 200 hengen Tavara-asema muodostaa yhdessä Tullikamarin Pakkahuoneen ja Klubin kanssa historiallisten kulttuuritilojen kolmikon, joka sijaitsee vain sadan metrin etäisyydellä toisistaan. Jatkossa kahden tapahtumatalon naapurussuhdetta on tarkoitus hyödyntää.

- Tulossa on tapahtumia, joissa sekä Tavara-asema että Tullikamari ovat yhtä aikaa käytössä. Niistä kerromme pian tarkemmin. Uskomme, että Tampereen asemanseudulle kehittyvä kulttuurikeidas täydentää kaupungin tarjontaa. Voisikin sanoa, että Tampere vahvistaa nyt asemiaan ykkösluokan tapahtumakaupunkina, Laurila sanoo.

Historiallinen rakennus sopii myös yritystapahtumien estradiksi

Rautatiehallituksen pääarkkitehdin Bruno Granholmin suunnittelema, vuonna 1907 valmistunut Tavara-asema on saanut mittavassa remontissa ainutlaatuisen ilmeen. Remontin suunnittelusta vastasi peruskorjauksen osalta Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen ja sisätilojen osalta

Arkkitehdit MY.

- Visuaalisesti tilasta tuli juuri niin upea kuin halusimme. Hissiverkko, linoleumi ja patinoidut metallit loihtivat tilaan teollisuusrakennuksista tuttua tunnelmaa ja korostavat talon vanhoja tiiliseiniä. Näiden kontrastiksi pehmeyttä tilaan tuovat samettiverhot ja viimeistellyt elementit, kuten baaritiskit, Laura Timantin maalaukset ja valaistus, kertoo myynti- ja markkinointipäällikkö Kristiina Paananen.

Tila taipuu konserttien ohella seminaarien ja muiden yritystapahtumien kodiksi. Alkuvuoden aikana myös naapurissa sijaitseva, alun perin rautatietyöläisten asuinrakennuksena toiminut Puutalo avaa ovensa. Sinne on tulossa muun muassa ravintola, toimistotiloja ja kesäterassi, joista kerrotaan myöhemmin lisää.

- Tavara-asemalle on vain parin tunnin matka monista Suomen kaupungeista, ja junalla pääsee suoraan tapahtumatalon takapihalle. Tavara-asema terävöittääkin Tampereen profiilia yritysmatkailun huippukohteena ja tarjoaa erinomaiset puitteet todella monenlaisille tilaisuuksille, Paananen sanoo.

Ennen muuntautumistaan moderniksi konsertti- ja tapahtumataloksi yli satavuotias Tavara-asema ehti toimia tavarakuljetusten tukena, Tampereen oopperan varasto- ja harjoitustilana, selviytyä purku-uhasta ja kokea jopa 28 metrin siirto-operaation.

- Projekti osoittaa, että historiallisten rakennusten suojeleminen kannattaa ja niitä on tärkeää palauttaa käyttöön, jotta myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan kulttuuriperinnöstä. Taiteella on paikkansa jokaisen elinvoimaisen kaupungin sydämessä – kulttuuri on ihmisyyden ydin, Viikari toteaa.

Kevään tulevat keikat ja tapahtumat:

PE 20.1. OLLI HALONEN

LA 21.1. PROVINSSI JR.: PEHMOAINO, ISAAC SENE, LAURI HAAV, KNIFE GIRL + DJ Sara-Maaria

LA 28.1. STRANGER THINGS -teemabileet

TO 2.2. DUNGEN (SWE), PEKKA LAINE & THE ENCHANTED + DJ Antti H

PE 3.2. AIKAKONE, MOVETRON + DJ Lida Moeini (Radio Helsinki)

LA 4.2. ARTTU WISKARI

LA 11.2. K40-DISCO!

PE 17.2. YONA

PE 24.2. OLAVI UUSIVIRTA (loppuunmyyty)

LA 4.3. PULSE – The Finnish Tribute to Pink Floyd: Dark Side Of The Moon 50 vuotta

PE 10.3. SEXMANE (levynjulkaisukeikka)

LA 11.3. K40-DISCO!

LA 18.3. ISMO ALANKO

LA 25.3. VESTERINEN YHTYEINEEN (loppuunmyyty)

PE 14.4. SEMMARIT

PE 21.4. GASELLIT, HASSAN MAIKAL

LA 22.4. MAUSTETYTÖT, ROSITA LUU -DUO

PE 28.4. ANSSI KELA

LA 13.5. EUROVIISUBILEET

