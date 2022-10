Tampereen uusi tapahtumatalo Tavara-asema avaa ovensa komeasti 15 tapahtuman voimin

Tampereen kulttuurielämän uusi tulokas, yli tuhannen hengen konsertti- ja tapahtumatalo Tavara-asema avaa ovensa ensi tammikuussa 15 tapahtuman voimin. Tampereen vanhasta tavara-asemasta remontoitu uusi tapahtumatalo liittyy osaksi Tampereen Kulttuurikamari Oy:n hallinnoimaa kulttuuritilojen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös legendaarisen Tullikamarin Pakkahuone ja Klubi.

Tavara-asema rakentuu parhaillaan historialliseen jugend-tyyliseen rakennukseen, joka sijaitsee aivan Tampereen rautatieaseman kupeessa.

“Olemme iloisia tästä kulttuuritilojen kolmikosta. Tampereesta on kehittynyt vahva tapahtumakeskus, jota Tavara-asema luontevasti täydentää. Upea, yli tuhannen hengen konsertti- ja tapahtumasali muuntautuu keikkapaikasta yritystapahtumiin, messuihin ja kulttuurifestivaalien areenaksi. Samalla Tullikamari saa yli satavuotiaasta tiilirakennuksesta itselleen samanhenkisen ja arvolleen sopivan pikkusisaren”, iloitsee Tampereen Kulttuurikamari Oy:n kehitysjohtaja Tero Viikari.

Rock-helmiä ja kotimaisia suosikkeja

Kevään monipuolinen keikkakattaus käynnistyy 13.1. hurmoksellisena live-yhtyeenä tunnetun Saimaan konsertilla. Alkuvuodesta Tavara-aseman lavalle nousevat myös kotimaiset suosikit Arttu Wiskari, Olli Halonen, Vesterinen yhtyeineen, Olavi Uusivirta, Ismo Alanko, Semmarit, Yona ja Maustetytöt sekä ruotsalaiset Dungen ja Dina Ögon. Lisäksi luvassa on muun muassa Stranger Things -teemabileet tammikuun lopulla.



“Olemme saaneet ensimmäiseen julkaisuun hienon ja monipuolisen kokoelman tulevista tapahtumistamme. Paljon kaikkea jännää on tulossa, mutta ensimmäisistä julkaisuista saa jo käsityksen, minkälaiseksi tapahtumatalomme on muodostumassa”, kertoo ohjelmapäällikkö Janne Laurila.

Liput tulevat myyntiin perjantaina 28.10. kello 10.00 Tikettiin.

Keikat:

PE 13.1. SAIMAA

LA 14.1. DINA ÖGON (SWE), PAMBIKALLIO

PE 20.1. OLLI HALONEN

LA 28.1. STRANGER THINGS -teemabileet

TO 2.2. DUNGEN (SWE), PEKKA LAINE & THE ENCHANTED

PE 3.2. AIKAKONE, MOVETRON + DJ Lida Moeini (Radio Helsinki)

LA 4.2. ARTTU WISKARI

LA 11.2. K40 DISCO

PE 17.2. YONA

PE 24.2. OLAVI UUSIVIRTA

LA 4.3. PULSE – The Finnish Tribute to Pink Floyd: Dark Side Of The Moon 50 vuotta

LA 18.3. ISMO ALANKO

LA 25.3. VESTERINEN YHTYEINEEN

PE 14.4. SEMMARIT

LA 22.4. MAUSTETYTÖT

Lisätiedot:

www.tavara-asema.fi

Osoite:

Ratapihankatu 33, 33100 Tampere