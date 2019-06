Tampereen yökerhoskeneen uusi tulokas – Social Club vie kävijänsä aikamatkalle Kuubaan

Tampereelle avataan heinäkuun alussa uusi yökerho, Social Club. Tuttuun bileosoitteeseen Kirkkokadulle avautuva yökerho vie nimensä mukaisesti kävijänsä vallankumousta edeltävään Kuubaan ja sen rentoihin rytmeihin.

Kirkkokadulta kiertomatkalle Kuubaan

Tuhatpaikkainen uutuusyökerho on ottanut vaikutteensa vallankumousta edeltävästä Kuubasta. Bilekansa tulee kokemaan autenttisen aikamatkan maan silloisiin tunnettuihin ajanviettopaikkoihin. Social Clubin alakerrassa on retrohenkinen drinkkibaari, jossa tunnelma on kuin 40-luvun Kuubassa. Sisustukseltaan drinkkibaari muistuttaa kuubalaista ”casaa”, jossa on rento ja kodikas tunnelma. Yökerhon yläkerrassa kävijä päätyy keskelle kuubalaisia katuja, joissa tanssitaan nykyajan hittien tahtiin. Luvassa on myös livemusiikkia mukaan lukien Suomen nimekkäimpiä artisteja.

– Kertoman mukaan Kuuban pääkaupungissa Havannassa oli trendikkäitä kohtaamispaikkoja, kunnes ne tuhoutuivat Fidel Castron astuttua valtaan 50-luvun loppupuolella. Nämä kohtaamispaikat olivat tunnettuja erittäin värikkäästä ja rennosta meiningistä. Nyt sama välitön meininki on rantautumassa Tampereelle, kertoo liiketoimintajohtaja Paul Meli.

Social Clubin juomatarjonta puhkuu luonnollisesti myös Karibian tuulia.

– Rommipohjaisia drinkkejä, etunenässä tietysti erilaisia mojitoja. Toki tiskin takaa löytyy tutut suosikit jokaiselle janoiselle – oluesta aina alkoholittomiin mocktaileihin, Meli kertoo.

Aiemmin tiloissa toimi vuodesta 2014 nuoria aikuisia uskollisesti palvellut yökerho Union Work & Leisure Club.

– Viisi vuotta yökerhogenressä on tänä päivänä pitkä aika. Ihmiset janoavat uusia kokemuksia ja elämyksiä, joten nyt oli aika uudistua ja tuoda Tampereelle jotain sellaista, mitä täällä ei ole ennen päästy kokemaan, Meli sanoo.

Social Clubin avajaisia vietetään 6.7.2019.

Social Club

Kirkkokatu 10

33100 Tampere

Avoinna: pe–la 22–05

Lisätiedot:



Paul Meli, liiketoimintajohtaja, yökerhot ja viihde, NoHo Partners Oyj

puh. +358 44 593 0668, paul.meli@noho.fi