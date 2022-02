Tamperelainen perheyritys Haarla Oy juhlistaa 60-vuotista taivaltaan

Tamperelainen Haarla Oy toimittaa tuotteita ja raaka-aineita muun muassa elintarvike-, hyvinvointi-, kaivos-, kemian- ja vedenkäsittelyteollisuuksien käyttöön. Yhtiön toiminnan keskiössä on myös tiedon valjastaminen sekä kotimaisten että kansainvälisten asiakkaidensa käyttöön.

”60 vuoden aikana Haarlalle on kertynyt monta värikästä tarinaa. Isäni aloitti liiketoiminnan aikoinaan nollasta. Ei ollut toimittajia eikä ollut valmiiksi selvitettyjä asiakkaitakaan. Oli vain kuplavolkkari, tarmoa ja huikea määrä yrittäjähenkeä”, yhtiön toimitusjohtaja Julius Haarla raottaa nyt yrityksen juhlavuoden alkaessa.

”On ollut hienoa nähdä kasvun eri vaiheet aina yhden hengen trading-firmasta 53 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittäväksi kansainväliseksi toimijaksi, johon luotetaan tiukassa paikassa. Työmme perustuu pitkiin suhteisiin tarkoin valikoitujen liikekumppanien kanssa, jotka jakavat Haarlan arvopohjan omassa liiketoiminnassaan – se on menestyksen salaisuus.”



Yhtiössä hallitaan eri teollisuudenalojen raaka-aineiden, prosessien ja optimoinnin lisäksi myös koneet, globaali hankintatoimi ja logistiikka, ja sillä on pitkä historia tamperelaisen teollisuusperinnön äärellä.



Jo vuonna 1962 Jarkko Haarla vanhempi oivalsi paperi- ja selluteollisuuden mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet. Hän alkoi rakentaa alan toimijoiden kanssa vankkoja, luottamukseen perustuvia kumppanuuksia, kehittäen ja syventäen samalla omaa ymmärrystään ja osaamistaan tuotantoprosesseista.



Seuraavien vuosien aikana Haarla laajensi osaamistaan muillekin aloille: kemianteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, mekaaniseen puunjalostukseen sekä energia- ja kaivosteollisuuteen, kasvattaen samaan aikaan myös yrityksensä maailmanlaajuista verkostoa.



”Tämän filosofian kautta tavoitteenamme on yhä tänäkin päivänä auttaa asiakkaitamme kukoistamaan pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla, ja jatkamme niiden syventämistä”, Julius Haarla toteaa. ”Teemme suurella sydämellä sitä, minkä parhaiten osaamme – valjastamme kansainvälisen teollisuuden osaamisemme paikallisten asiakkaidemme käyttöön.”