Tamperelaisen kasvuyrityksen Roidun uusi toimitusjohtaja on Juha Autio - tavoitteena kasvaa Pohjoismaiden markkinajohtajaksi

Vahvasti kasvava Roidu Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen ohjelmistoalan konkarin ja vahvan liiketoimintaosaajan Juha Aution.

Roidu on asiakaskokemuksen mittaamisen asiantuntija, joka tekee räätälöityjä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyitä, tablettipohjaisia asiakaspalautelaitteita ja tuottaa reaaliaikaista raportointi- ja analysointipalvelua kerätyn asiakaskokemustiedon hyödyntämiseksi.

Roidun palautelaitteita voi löytää mm. Finavian lentokentiltä, Fazerin kahviloista ja SuperParkin sisähuvipuistoista. Roidu on myös erittäin vahva toimija julkisella sektorilla: Roidun palauteratkaisuja on käytössä yli 170:ssä Suomen kunnassa Utsjoelta Helsinkiin.

”Roidulla on vahva ja merkittävä asiakaskunta, jonka päälle kannattava kasvu on rakentunut jo vuosia. Roidun talous on terveellä pohjalla ja mittavaa kasvua on haettu tulorahoituksella. Roidun menestyksen taustalla on paitsi osaava ja asiantunteva henkilöstö, myös rohkeus toimia edelläkävijänä luomalla innovatiivisia ratkaisuja, kuten uusin Touchless Feedback -palautelaite ”, Autio avaa syitä, jotka vakuuttivat hänet tulemaan Roidulle.

Juha Autio on aiemmin ollut vastuussa Goforen ostaman Leadin Oy:n ohjelmistoliiketoiminnasta ja toiminut sittemmin mm. Zoosh Digital Finlandin toimitusjohtajana. Nimenomaan Aution vahva kokemus ohjelmistoyrityksen johtotehtävistä vakuutti Roidun perustajan Arttu Viitasen siitä, että hän on oikea ihminen johtamaan Roidua.

Roidu merkittäväksi toimijaksi Pohjoismaihin

“Juhalla on juuri oikeanlaista tietotaitoa ja kokemusta auttamaan Roidua kohti seuraavia kasvutavoitteita. Olemme markkinajohtaja Suomessa esimerkiksi terveydenhuollon asiakaskokemuksen mittaamisessa. Vuodesta 2016 alkaen Roidu on toimittanut palveluaan myös ulkomaisille asiakkaille ja seuraava tavoitteemme onkin kasvaa Suomen lisäksi merkittäväksi toimijaksi koko Pohjoismaissa ”, kuvailee Viitanen Roidun kasvusuunnitelmia.

Roidun menestys perustuu tarkkaan ja monipuoliseen asiakaskokemuksen mittaamiseen: asiakastyytyväisyyskyselyt rakennetaan aina vastaamaan yksilöllisiä asiakastarpeita ja niillä kartoitetaan asiakastyytyväisyyden lisäksi aina myös syyt asiakkaan tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen.

“Globalisaatio ja digitalisaatio luovat yrityksille valtavan paineen kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja tarjota asiakkaille mielekkäitä elämyksiä ja asiakaskokemuksia. Rakentamalla liiketoimintansa asiakaskeskeisesti yritykset pystyvät ketterämmin reagoimaan alati muuttuviin asiakastarpeisiin ja toiveisiin ”, summaa Viitanen.