Tamperelaiset kevytyrittäjät ovat useimmiten muusikoita

- Katselimme dataa tamperelaisista kevytyrittäjistämme ja teimme mielenkiintoisen havainnon: Tampere menee Turun ohi yrittäjähenkisyydessä, ainakin jos kevytyrittäjien määrällä mittaa. Tamperelaisten kevytyrittäjien suosituimmat ammatit ovat muusikko, kosmetologi ja valokuvaaja. Muusikoita Tampereelta löytyykin enemmän kuin esimerkiksi Turusta. Eniten kevytyrittäjiä Tampereella löytyy 25–34-vuotiaiden ikähaarukasta. Ainoa, missä Turku menee selkeästi tamperelaisten ohi, on kevytyrittäjänä toimivat liikunnanohjaajat; heitä on Turussa selvästi enemmän kuin Tampereella, UKKO.fi:n viestintäpäällikkö Leena Honkajuuri luettelee.



Tiedot perustuvat UKKO.fille rekisteröityneiden yli 140 000 kevytyrittäjän käyttäjädataan.

Viimeisen 10 vuoden aikana yrittäjyys ja erityisesti sen aloittaminen on helpottunut Suomessa digitaalisten yrittäjille suunnattujen palveluiden avulla. Digitaalisuuden myötä yksi yrittäjyyden kentälle syntynyt mielenkiintoinen ilmiö onkin juuri kevytyrittäjyys. Kevytyrittäjyys tarkoittaa yrittäjämäistä toimintaa, mutta ilman omaa Y-tunnusta.

- Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut järjestää mielenkiintoisen tapahtuman yrittäjille perjantaina ja haluamme olla ehdottomasti mukana kertomassa, millaista yrittäjyys on vuonna 2022. Tulemme kertomaan kaikista digitaalisista yrittäjyyspalveluistamme, mutta toki avaamaan erityisesti kevytyrittäjyyttä, josta iso osa suomalaisista meidät tunteekin. Olemmehan itse ollut se yritys, jonka markkinointisosastolta koko kevytyrittäjyys-termi on lähtöisin. Olemme toimineet kevytyrittäjyyden parissa jo 10 vuotta, mutta yrittäjien erilaiset tarpeet huomioiden meillä on myös toiminimipalvelu sekä Y-tunnuksellinen kevytyrittäjyyspalvelu. Kaikille näille yhteistä on se, että haluamme tehdä yrittäjyyden mahdollisimman helpoksi, Honkajuuri kertoo.

Tapahtuma järjestetään perjantaina 10.6. klo 12–6 Finlaysonin tehdasalueella ja on suunnattu kaikille yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville.

Mitä: Intohimona yrittäjyys – nyt ja tulevaisuudessa -tapahtuma 10.6. klo 12–16

Missä: Finlaysonin tehdaysalue

Kenelle: kaikille yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville

Lisätietoja:



Leena Honkajuuri, UKKO.fi viestintäpäällikkö p. 040 1955043 leena.honkajuuri@ukko.fi