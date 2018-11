Tänä jouluna voit seurata Joulupukin liikkeitä reaaliajassa!

Yepzon Oy kehittää helppokäyttöisiä mobiilipohjaisia paikannuspalveluita. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut yhtiö työllistää suoraan 8 työntekijää ja noin 100 tuotekehittäjää alihankkijayrityksissä. Yepzonin globaali, mutta pääosin suomalainen omistus jakautuu eri aloilla vaikuttaville yksityissijoittajille. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Lontooseen rekisteröity Yepzon Ltd. on Yepzon Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Yhdysvaltojen Nevadaan rekisteröity Yepzon Inc. on yhteisyritys Global Expansion Solutionsin kanssa. Yepzon Enterprises India Pvt. Ltd on Yepzon Oy:n hallinnoima osakkuusyhtiö Intian Delhissä yhteisomistuksessa VVDN Technologiesin kanssa. www.yepzon.com

SantaPark, Joulupukin oma kotiluola, on jouluinen teemapuisto Rovaniemen Napapiirillä. SantaParkissa joulun taiasta nautitaan viettämällä aikaa hassunhauskojen tonttujen kanssa, osallistumalla Tonttukouluun, ihailemalla häikäisevää Tonttushowta, vierailemalla Jääprinsessan valtakunnassa Jäägalleriassa, koristelemalla pipareita Piparimuorin kanssa, ja kokemalla unohtumattomia hetkiä Joulupukin kanssa. SantaPark on osa SantaPark Arcitc Worldia, rovaniemeläistä perheyritystä, joka tarjoaa vierailleen ainutlaatuisia elämyksiä ammattitaidolla toteutettuna, pienintäkään yksityiskohtaa unohtamatta. Tuoteperheestä löytyy SantaParkin lisäksi Joulupukin Salainen Metsä - Joulukka, suomalaisia saunaperinteitä edustava saunamaailma Metsäkyly, skandinaavisesta muotoilusta ja upeista maisemista tunnettu Arctic TreeHouse Hotel, paikallista ruokaa suurella sydämellä tarjoava Rakas Restaurant & Bar, ProSanta Joulupukkipalvelut, sekä räätälöityjä VIP-matkoja tarjoava Lapland Luxury. Yrittäjäpariskunta Ilkka Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen ovat olleet mukana edistämässä Lapin matkailua vuodesta 1997 lähtien, vuosittainen vierailijamäärä on yli 100 000 ja he tulevat yli 70 maasta. www.santapark.fi