Tänä kesänä moni lähtee Pohjois-Karjalaan ja se näkyy myös Alkon myymälöissä

Jaa

Kesän juomavalinnoissa näkyvät pitkäaikaiset raikkauden ja keveyden trendit. Rapsakkuutta toivotaan ruokaviineiltä ja panimotuotteilta – alkoholilla tai ilman.

Kesällä grillipöytään ja terassille halutaan juomia, jotka ovat monikäyttöisiä. Näihin vaatimuksiin vastaa mainiosti roseeviini. Monipuolisuus tekee roseista moneen taipuvan viiniryhmän. Roseissa on juomia niin seurusteluun, maljojen kohottamiseen kuin monipuoliselle kattaukselle erilaisia ruokia. Vaikka roseeta nautitaan yhä enemmän läpi vuoden, myydään Pohjois-Karjalassa kesän aikana 54 prosenttia koko vuoden roseeviinimyynnistä.

Pohjois-Karjalassa Alkon myymälöiden kesän* litramyynti kasvaa 23 prosenttia, kun kasvu valtakunnallisesti on 14 prosenttia. Myynnissä korostuu erityisesti roseeviinit (+253 %), longdrinkit (+66 %) ja siiderit (+53 %).

Myös alkoholittomia juomia ostetaan yhä enemmän, kun hyvinvointi ja alkoholin sisältämät kalorit kiinnostavat kuluttajaa. Pohjois-Karjalassa alkoholittomien myynti kasvaa kesäkuukausina 37 prosenttia.

Pohjois-Karjalassa kesä lisää asiakasmääriä 13 prosenttia, kun valtakunnallinen kasvu on 7 prosenttia.

”Erityisesti tämä näkyy Liperissä, jossa asiakasmäärä kasvaa kesäkuukausina noin 40 prosentilla vuoden muiden kuukausien keskiarvoon verrattuna”, kertoo palvelujohtaja Jari Hiekkataipale.

Palvelua ihan jokaiseen makuun

Valikoimamestarit Pirjo Jolkkonen Lieksasta ja Eetu Kosonen Joensuusta ideoivat ruoka-juoma-makupareiksi Pielisen klassikoita.

”Pohjois-Karjalan kesäjuhlissa on yksi takuuvarma herkku ja se on karjalanpiirakka – tietysti munavoilla. Kokeilunhaluiselle sopiva ruoka-juomapari on yhdistää karjalanpiirakka humalaisen ja hedelmäisen NEIPA-oluen kanssa. Pielisen kuha on tyylikäs ja hellävarainen. Kevyesti maustettu ja paistettu kuha pyytää kaverikseen herkän raikasta viiniä, kuten australialaista rieslingiä.”

* Myynnin vertailukohtana käytetty vuoden 2019 lukuja kuukausimyyntien keskiarvosta. Kesäkuukausiksi luetaan kesä-, heinä- ja elokuu, tämän vuoden osalta luvut ovat ennusteita. Luvuissa kesäkuukausien vertailu on tehty yhdeksään muuhun kuukauteen.