Tänään avautuu juhlanäyttely Helsingin ja Pietarin välisestä junayhteydestä

Digitaalisessa avajaisseremoniassa klo 11 korkean tason tervehdyksiä niin Suomesta kuin Venäjältäkin.

Vuosi 2020 on merkkivuosi Helsingin ja Pietarin väliselle junayhteydelle. Tänä vuonna on kulunut 150 vuotta rautatien aukeamisesta. Samalla Allegron ensi matkasta on kymmenen vuotta. Molemmat merkkipäivät huomioidaan samanaikaisilla näyttelyillä niin Helsingissä kuin Pietarissa.

Helsingin rautatieaseman Kulttuurihallissa avautuu tänään näyttely ”Matkalla Helsingistä Pietariin”. Se on avoinna vuoden loppuun 31.12.2020.

Esillä on historiallisia valokuvia kolmestakymmenestäviidestä rautatieasemasta Helsingin ja Pietarin välillä noin sadan vuoden ajalta aina 1900-luvun alusta 2000-luvulle.

Valokuvien ja muun aineiston ohella kokonaisuuteen kuuluu 150-vuotiaan rautatien historiaa valottavia, erityisesti näyttelyä varten koostettuja, dokumentaarisia lyhytfilmejä.

Matka-aika lyhentynyt neljäsosaan

Pietarin ja Helsingin välinen junayhteys vihittiin käyttöön 11. syyskuuta vuonna 1870. Avajaisia kunnioitti läsnäolollaan keisari Aleksanteri II. Ensimmäiset junat kulkivat matkan 14 tunnissa.

Kun Allegro-yhteys avattiin 12.12.2010, matka-aika oli lyhentynyt enää kolmeen tuntiin ja 27 minuuttiin.

Allegron esittelyyn saman vuoden toukokuussa osallistuivat Venäjän ja Suomen pääministerit Vladimir Putin ja Matti Vanhanen.

Nykyään Venäjän ja Suomen välisellä junayhteydellä on suuri taloudellinen merkitys. Samalla se tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia matkailulle. Rata yhdistää Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoliikenteen Venäjän laajaan matkailuverkostoon.

Avajaiset digitaalisena

Näyttelyiden avajaiset järjestetään samanaikaisesti verkon välityksellä Helsingissä ja Pietarissa torstaina 10. joulukuuta kello 11.00 Suomen aikaa ja kello 12.00 Venäjän aikaa.

Avajaisia voi seurata osoitteessa: https://www.youtube.com/channel/UCqFIHrOZpmYS6G61RwKvibA

Helsingin näyttely on rakennettu yhteistyössä VR-yhtymän, Venäjän valtionrautateiden, Venäjän rautatiemuseon, Suomen rautatiemuseon sekä venäläistä kulttuuria ulkomailla edistävän valtion viraston Rossotrudnichestvon yhteistyönä.

Näyttelyitä ovat avaamassa:

Sergei Ivanov, Venäjän presidentin erityisedustaja luonnonsuojelua, ekologiaa ja kuljetuksia koskevissa kysymyksissä .

Matti Vanhanen, Suomen valtiovarainministeri.

Jevgeni Primakov, pääjohtaja, Rossotrudnichestvo.

Maxim Sokolov, Pietarin varapormestari.

Dmitri Pegov, Venäjän rautateiden varatoimitusjohtaja.

Rolf Jansson, pääjohtaja, VR Group.

Mika Niikko, kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja.