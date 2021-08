Tänään ilmestyvän "Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä" -kirjan värejä, suloisuutta ja vastarintaa pursuavat sarjakuvat iskevät tyttöyden kipupisteisiin

Jaa

Riina Tanskasen uutuuskirja kertoo, mitä tytöt tai yhteiskunnan silmissä tytöiksi nähdyt joutuvat kokemaan kasvaessaan aikuisiksi.

Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä on riemastuttava ja tuiki tärkeä teos ahtaista asenteista ja arvoista, kehosta ja ulkonäöstä, pelosta ja miellyttämisen halusta. Se on elintärkeää kapinaa ja niin samastuttavaa siksi, että se on totta. Kollektiivisena aikuistumisriittinä tytöt laitetaan kohtaamaan iljettäviä asioita, eikä kukaan kysy, oletko valmis.

Tympeät tytöt eivät etsi syntipukkia, vaan joutuvat kerta toisensa jälkeen toteamaan, että asenteet elävät kaikkialla yhteiskunnassamme, myös heissä itsessään.

Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä on yhteiskuntakriittinen, filosofinen ja karnevalistinen teos, joka sisältää yhdeksän herkullista sarjakuvakertomusta. Mukana menossa ovat muun muassa Patriarkaatti, Tolkun Ihminen, Historia ja Pimppienkeli, joka julistaa feminististä ilosanomaa meille kaikille.

Riina Tanskanen (s. 1998) on kuvataiteilija, kirjoittaja ja yhteiskunnallinen ajattelija. Instagramissa karnevalistisen vakava Tympeät tytöt on yksi Suomen seuratuimmista taidetileistä. Tanskaselta on ilmestynyt aiemmin Yle Areenan Instagramissa Tympeät tytöt – Yöjuttuja -sarjakuva. Kirjallisuustiedettä Tampereen yliopistossa opiskellut Tanskanen on myös (post)millenniaalien verkkomedian Vita nuovan perustaja ja päätoimittaja. Tympeät tytöt on hänen ensimmäinen sarjakuva-albuminsa.

Tympeät tytöt – Aikuistumisriittejä -sarjakuvakirjan sivuista koostettu taidenäyttely on nähtävissä 14.8.-12.9.2021 La bohèmessa, Senaatintorin Torikortteleissa, osoitteessa Katariinankatu 4, Helsinki. Näyttely on auki tiistaista sunnuntaihin kello 12-21. Näyttelyn tapahtumasivun löydät tästä.

