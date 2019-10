Tänään on kuolemanrangaistuksen vastainen päivä – näin maailmalla teloitetaan

Yli puolet maailman maista on kieltänyt teloittamisen rangaistuksena. Silti ihmisiä tuomitaan kuolemaan ja teloitetaan päivittäin ympäri maailman. Tänään torstaina 10. lokakuuta vietetään kuolemanrangaistuksen vastaista päivää.

Vuonna 2018 maailmalla teloitettiin 690 ihmistä. Luku ei sisällä tilastoja Kiinasta, joka katsoo teloitusten olevan valtionsalaisuus. Amnestyn arvion mukaan Kiinassa toimeenpannaan vuosittain tuhansia kuolemantuomioita.

Kiinan jälkeen eniten teloituksia tekivät Iran (ainakin 253 teloitusta), Saudi-Arabia (ainakin 149 teloitusta), Vietnam (ainakin 85 teloitusta) ja Irak (ainakin 52 teloitusta).

Teloitukset jatkuneet vuonna 2019

Saudi-Arabia nousi kansainvälisiin otsikoihin viime huhtikuussa, kun maa toimeenpani 37 ihmisen joukkoteloituksen. Yksi teloitetuista oli nuori mies, joka oli tuomittu rikoksesta, jonka väitettiin tapahtuneen, kun hän oli alle 18-vuotias.

Huhtikuussa Iranin viranomaiset ruoskivat ja teloittivat kaksi alle 18-vuotiasta. Heidät pidätettiin 15-vuotiaina.

Kuluneen vuoden aikana ihmisiä on teloitettu myös ainakin Japanissa, Egyptissä, Etelä-Sudanissa, Bahrainissa ja Yhdysvalloissa.

Peruuttamaton rangaistus

Kuolemaantuomitun teloitus toimeenpannaan maasta riippuen yleensä hirttämällä, ampumalla, sähkötuolissa tai myrkkyruiskeella. Kyseessä on peruuttamaton rangaistus, joka loukkaa ihmisoikeuksista perustavanlaatuisinta – oikeutta elää.

“Kun Amnesty aloitti työnsä kuolemanrangaistuksen lopettamiseksi, teloitus rangaistuksena oli kielletty vain 16 maassa. Nyt se on kielletty 106 maassa, eli yli puolessa maailman maista. Me jatkamme työtämme, kunnes tuo osuus on täydet 100 prosenttia”, toteaa Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

Kuolemanrangaistus on julma, epäinhimillinen ja ihmisarvoa alentava rangaistus, joka loukkaa oikeutta elämään äärimmäisellä tavalla. Amnesty vastustaa kuolemanrangaistusta kaikkialla ja kaikissa olosuhteissa.