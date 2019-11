Tanja Rokkanen on nimitetty Elon johtavaksi asiantuntijalääkäriksi

Tanja Rokkanen, LT ja työterveyshuollon erikoislääkäri, on nimitetty 18.11.2019 alkaen työeläkeyhtiö Elon johtavaksi asiantuntijalääkäriksi.

Rokkasen työtehtävät Elossa keskittyvät työkyvyttömyyseläkehakemusten ja ammatillisen kuntoutuksen hakemusten ratkaisuihin sekä Elon työkykyjohtamisen palveluiden kehittämiseen ja asiakasyritysten läheiseen tukeen työkykyjohtamisessa. Myös työterveyshuollon ja yritysten konsultointi ja koulutus toimintamallien kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa ovat Rokkasen työssä keskeisiä osa-alueita.

Hän raportoi tehtävässään Elon ylilääkäri Liisamari Krügerille.

– Tanja Rokkanen on vahva vakuutuslääketieteen ja työterveyshuollon asiantuntija, jonka erinomainen kokemus työkyvyn tukemisesta tekee hänestä arvokkaan ja kannustavan asiantuntijan Elon asiakkaille. Toivotamme Tanjan tervetulleeksi vahvistamaan Elon asiakaslähtöistä toimintaa ja asiantuntemusta työeläkevakuuttajien kentässä, Krüger toteaa.

Rokkasen aiempaan työkokemukseen kuuluu asiantuntijalääkärin tehtävä työeläkeyhtiö Varmassa sekä osastolääkärin tehtävä A-klinikka Oy:n Päihdesairaalassa.

– Satojen eri kokoisten yritysten konsultaatiot vuosien varrella ovat vahvistaneet näkemystäni siitä, että yritysten työkykyjohtamisessa on edelleen kehitettävää. Vaikka työterveys on yritykselle tärkeä tuki, työkykyjohtamisen pitää olla yrityksen omissa näpeissä. Tavoitteenani on tukea Elon asiakasyrityksiä työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön kehittämisessä yhdessä muiden elolaisten kanssa, sanoo Rokkanen.