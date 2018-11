Tanssikasvattaja-palkinto nurmijärveläiselle Suvi Kajaukselle ja Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinnot tanssitaiteilija Aarne Mäntylälle sekä tanssitaiteilija Liisa Nojoselle

Tanssikasvattaja -palkinto

Suomen tanssioppilaitosten liitto palkitsee Tanssikasvattaja -palkinnolla tanssipedagogi Suvi Kajauksen hänen osaamisestaan ja ansioistaan tanssi- ja taidekasvattajana.

Suvi Kajaus on erikoistunut Nurmijärven Tanssiopistossa poikaryhmien tanssinopetukseen ja kehittänyt sitä erinomaisin tuloksin. Hän on onnistunut luomaan suorastaan paikallisen poikatanssi-innostuksen, ja oppilaita on jo monessa eri ikä- ja tasoryhmässä,

Suvi Kajaus on toiminut tanssinopettajana vuodesta 2000 alkaen, ja on auliisti jakanut poikien tanssinopetukseen liittyvää tieto-taitoaan tanssin kentällä. Hän on ollut mm. toteuttamassa ja ideoimassa hanketta, jossa Nurmijärven Tanssiopiston oppilaat ja opettajat työskentelevät verkostona, vaihtaen osaamistaan ja näkemyksiään muiden tanssikoulujen kanssa. Työskentelyssä taiteellinen ja kasvatuksellinen yhteistyö vahvistuvat ja etenevät positiiviseen ja vapaaseen suuntaan avaten uusia näkökulmia toteuttaa tanssin taiteen perusopetusta.

Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinto



Suomen tanssioppilaitosten liitto antaa tänä vuonna Tanssikasvatus elämäntyönä -palkinnon kahdelle mittavan elämäntyön tanssin parissa tehneelle tanssitaiteilijalle.

Aarne Mäntylä on vuodesta 1975 alkaen toiminut ammattimaisesti suomalaisen taidetanssin ja myöhemmin tanssin taiteen perusopetuksen kentällä. Hän on toiminut tanssijana Suomen Kansallisbaletissa, Tanssiteatteri Raatikossa sekä kokeellisissa ryhmissä tanssin free lance -kentällä. Vantaan Tanssiopiston rehtorina hän toimi 1987-2018 niin paikallisen kuin valtakunnallisen tanssikoulutuksen kehittäjänä. Aarne Mäntylä on saanut tanssitaiteen valtionpalkinnon vuonna 2002 poikien tanssinopetuksen kehittämistyöstä.

Liisa Nojonen on toiminut tanssin kentällä työnantajana ja taiteilijana vuodesta 1979 alkaen, jolloin hän perusti Poriin oman tanssikoulun toimien sen rehtorina kevääseen 2018 asti. Vuonna 1988 hän perusti tanssin ammattiryhmän Pori Dance Companyn. Liisa Nojonen on oman työnsä kautta ammattilaistanut tanssin kenttää, luonut uusia tanssin työnantajia, kouluttanut ammattitanssijoita, kehittänyt paikallista tanssiharrastusta sekä linkittänyt yhteyksiensä avulla suomalaisen tanssikentän jazztanssin kansainväliseen toimintaympäristöön. Hän on toiminnastaan saanut tanssitaiteen valtionpalkinnon vuonna 2006.

Palkinnon saajille annetaan Suomen teatterijärjestöjen liiton myöntämät ansio- ja kunniamerkit lauantaina 24.11.2018 klo 18.00 Tanssioppilaitosten NykytanssiPaletti -esityksen yhteydessä Suomen Kansallisoopperan Alminsalissa.