Tanssiryhmä Kinetic Orchestran teos Wildlife saa ensi-iltansa Stoassa 11.12.2019

Kinetic Orchestran uusin teos Wildlife on hallittu kaaos, jossa 6-vuotias Lyyli Mandelin esittää nuorta nykyaikaista Pulcinellaa. Tyttöä, joka on yhtä aikaa nokkela, ilkeä, herkkä, manipuloiva ja yksinäinen. Commedia dell’arte hahmo Pulcinellan dualismiin löyhästi nojaava Wildlife on esitys, joka perustuu akrobaattiseen ja taitavaan tanssiin, lasten läsnäoloon ja kahdella tasolla vyöryviin tapahtumiin.

Kinetic Orchestra: Wildlife, (c) Jenna Mandelin

Wildlife on synkkä kuvaus nuoren Pulcinellan mielikuvitusmaailmasta, jossa elämä näyttäytyy lapsen silmin oudolta, hallitsemattomalta ja silti jännittävältä. Esityksen tarkoituksena on antaa mahdollisuus käsitellä hankalia tunteita myötäelämällä lapsihahmoja, sekä outoa maailmaa, jossa toiminta on paitsi epärationaalista ja hauskaa myös etäällä oikeasta elämästä. Wildlife pyrkii lapsiesiintyjistään huolimatta tarjoamaan aikuisille kokemuksen, joka ei tunnu hattaralta. Lasten kautta peilataan aikuisten maailman normeja ja vaatimuksia. Wildlife esityksessä tehdään tanssia ja liikekulttuuria, joka on paitsi oivaltavaa, myös selkeää jatkumoa Kinetic Orchestran edellisille töille. Ryhmälle ominaista ovat päällekkäiset liikelaadut, aggressiivisuus ja huumori, jotka risteävät, kohtaavat ja törmäävät. Vuonna 2009 perustettu Kinetic Orchestra on helsinkiläinen nykytanssiryhmä, jonka taiteellisena johtajana ja koreografina toimii tanssija/koreografi Jarkko Mandelin. Kinetic Orchestran missiona on luoda kiinnostavaa, korkeatasoista tanssitaidetta, joka on helposti saavutettavissa. Ryhmän vuotuinen toiminta koostuu tanssiteostuotannoista, kiertuetoiminnasta ja teosten ympärille rakentuvasta aktiivisesta tanssin opetus- ja työpajatoiminnasta. Tanssi:

Lyyli Mandelin

Urho Mandelin

Oiva Mandeli

Sanni Girodani

Oskari Turpeinen

Jarkko Mandelin



Suunnitteleva työryhmä:

Jarkko Mandelin

Janne Hast

Jukka Huitila

Kirsi Gum Kinetic Orchestra: Wildlife

ke 11.12. klo 19, ensi-ilta

pe 13.12. klo 19

la 14.12. klo 19

su 1.12. klo 15 Liput 16,50 / 10,50 € + mahd. toim. kulut, lippu.fi

Avainsanat nykytanssiNykytanssiteosStoa

Kuvat Kinetic Orchestra: Wildlife, (c) Jenna Mandelin Lataa

