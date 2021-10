Tapaa sunnuntaina 31.10. avautuvan Kotiinpaluu-näyttelyn tekijöitä torstaina 28.10.

Arkkitehtien ateljeekoti Hvitträsk juhlii 50 vuotta museona 20.8.2021 13:18:14 EEST | Tiedote

Kirkkonummen Luomassa sijaitseva arkkitehtien Gesellius, Lindgren ja Saarinen ateljeena ja kotina tunnettu Hvitträsk on tänä vuonna toiminut museona viisikymmentä vuotta, joista 21 vuotta Museoviraston huolehtimana. Suomen kansallismuseon museoperheeseen kuuluva Hvitträsk on avoinna tällä kesäkaudella 30.9. asti, ja siellä on esillä syyskuussa Alma Jantusen lasiesineitä.