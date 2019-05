Tapahtuman järjestäminen ei ole ikinä ollut Helsingissä näin helppoa

Tapahtumien järjestämistä helpotetaan Helsingissä. Kaupunki tuo 32 ulkotapahtumapaikkaa ympäri kaupunkia varattavaksi suoraan Varaamo-verkkopalvelusta (varaamo.hel.fi).

Varaamosta varattaviin tapahtumapaikkoihin ei tarvitse hakea lupia, kunhan tapahtuma on käyttösääntöjen mukainen. Käyttösäännöissä mm. edellytetään, että tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Jokaiselle paikalle on määritelty paikasta riippuen kellonajat tapahtumien järjestämiseen sekä maksimimäärä osallistujia.

Tapahtumien varaus on auennut nyt, ja ensimmäiset tapahtumat voi järjestää 1.6.2019. Varattavia paikkoja on ympäri Helsinkiä. Näitä paikkoja ovat mm. Karhupuisto, Dallapénpuisto, Arabianaukio ja Meri-Rastilan tori. Jo aikaisemmin kyseisille paikoille tehdyt varaukset ovat yhä voimassa.

- Haluamme, että tapahtumia voi kuka tahansa järjestää matalalla kynnyksellä. Toivottavasti tapahtumapaikkojen varaaminen helposti netistä innostaa ihmisiä järjestämään uusia ja jännittäviä tapahtumia eri puolilla kaupunkia, sanoo alueiden käytön tiimipäällikkö Iiro Grönberg kaupunkiympäristön toimialalta.

Uudistuksen taustalla on Rantakesä-konsepti, jonka avulla on testattu muutaman kesän ajan kevennettyä lupamenettelyä pienten tapahtumien kohdalla. Rantakesässä mukana olleet tapahtumapaikat siirtyvät nyt varattaviksi Varaamoon.

Uusia tapahtumapaikkoja on 18 ja ne valittiin kaupunkilaisten jättämien toiveiden pohjalta. Kaupunkilaisille järjestettiin avoin karttakysely sopivista tapahtumapaikoista marraskuussa 2018. Erilaisia ehdotuksia jätettiin 264 kappaletta.

Myöhemmin kesällä varattavissa on myös Torikorttelien hallinnassa oleva Kauppatorin oleskelualue ja lava.

Näin varaat tapahtumapaikan

Mene varaamo.hel.fi. Etsi haluamasi paikka Kirjaudu palveluun Lue käyttösäännöt Varaa tapahtumapaikka Järjestä hieno tapahtuma!

Varattavat tapahtumapaikat

Ala-Malmin puisto

Arabian kivitori

Arabianaukio

Aurinkolahden aukio

Dallapénpuisto

Ensipuistikko

Hakaniemenpuisto

Hartolanpuisto

Hesperian Esplanadi

Karhupuisto

Kauppatorin oleskelualue ja lava (17.6.2019 alkaen)

Katariina Saksilaisen puisto

Kiillepuisto

Koirakivenniemi

Malminkartanonaukio

Matruusinpuisto

Meri-Rastilan tori

Mosaiikkitori

Neitojenranta

Nylanderinpuisto

Oulunkylän seurahuoneen puisto

Pannukakunpuistikko

Parrulaituri

Pengerpuisto

Pikku Huopalahden puisto

Pyhän Birgitan puisto

Ruoholahdentori

Sitratori

Taivallahti

Toukolan rantapuisto

Tullisaari

Vaasanpuistikko