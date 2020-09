Tapani Siltanen Rakennusautomaatiourakointiin yksikönpäälliköksi

Talotekniikan insinööri (yamk) Tapani Siltanen (s. 1978) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin yksikönpäälliköksi 16.6.2020 alkaen.

Melkein 20-vuotta Assemblinilla viihtynyt Siltanen on automaatioalan huippuosaaja, joka on nähnyt alan monet tuulet. Hän on aikoinaan aloittanut Arealtecissa (nykyinen Assemblin) kesätöiden parissa vuonna 2001, jolloin yritys työllisti 7 henkilöä.



- Tänä päivänä Assemblin työllistää noin 6 000 työntekijää Pohjoismaissa melkein kaikilla talotekniikan osa-alueilla, joten voisi sanoa, että olen nähnyt ison kasvuloikan vuosien varrella, kertoo Tapani Siltanen.



Siltanen on aikoinaan opiskellut sähkövoimatekniikan mekaanikoksi ja sen jälkeen jatkokouluttanut itsenään Tampereen Ammattikorkeakoulussa sähköisten järjestelmien insinööriksi ja vuonna 2017 Siltanen valmistui Metropoliasta rakentamisen koulutusohjelmasta ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta. Siltanen kertoo, että itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen koulun penkillä on ollut hänelle aina tärkeää.



- Vaikka käytännön puolella, työmailla ja projektipäällikön tehtävissä oppii paljon, olen halunnut kasvattaa ja laajentaa omaa osaamistani myös kouluopintojen kautta, jatkaa Siltanen.



Siltanen työskentelee jatkossakin Helsingin toimipisteessä Lassilassa ja hän aloittanut uudessa tehtävässään 16.6.2020. Organisaatiomuutoksella jaetaan yrityksen automaatio-puolen vastuita selkeämmäksi ja kevennetään muutamien työntekijöiden työmäärää.



- Odotan uusia haasteita innolla. Tehtävien muutos ei sinällään ole iso; projektipäällikkönä olen jo tehnyt paljon uuteen työtehtäviini kuuluvia tehtäviä ja antanut panostani automaatiourakoinnin kehittämiseen sekä tehokkuuden, että laadun parantamiseen. Työilmapiiri yksikössä on aivan mahtava, motivoituneet työkaverit auttavat toinen toisiaan. Tämä auttaa jaksamaan ja saavuttamaan toimivia automaatiojärjestelmiä.



Vapaa-aikaansa Siltanen viettää perheensä kanssa sekä aktiivisesti urheillen pyöräilyn, lenkkeilyn ja lumi-aktiviteettien parissa kuten lumilautaillen.