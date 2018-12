Tapiola Sinfonietta aloittaa säännölliset konsertit kohtuvauvoille

Tapiola Sinfonietta on Espoon kaupunginorkesteri, joka tunnetaan monipuolisesta ohjelmistostaan ja ennakkoluulottomista produktioista yli taiteenalojen. Kooltaan 43 soittajan wieniläisklassinen orkesteri esiintyy usein myös ilman kapellimestaria. Muista suomalaisista orkestereista poiketen Tapiola Sinfonietta vastaa itse taiteellisesta ohjelmasuunnittelustaan.

Tapiola Sinfonietta tekee pitkäjänteistä yhteistyötä taiteellisten partnereidensa kanssa, ja orkesterissa vierailee säännöllisesti aikamme valovoimaisimpia kapellimestareita ja solisteja. Toiminta tavoittaa kuulijoita myös kouluissa, sairaaloissa, neuvoloissa ja hoivakodeissa. Tapiola Sinfonietta vierailee säännöllisesti kotimaisilla festivaaleilla ja on tehnyt lukuisia kiertueita Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. 70 levyn diskografia on noteerattu maailmanlaajuisesti.

www.tapiolasinfonietta.fi