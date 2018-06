Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli

Tapiolan keskukseen on suunnitteilla uusi korkeatasoinen, yli 200 huonetta sisältävä hotelli. Hotellin tiloja tulee uuteen rakennukseen Kulttuuriaukion eteläreunaan sekä viereiseen Tapiolan Keskustorniin, jonka huipulle on tavoitteena avata yleisölle avoin kahvila. Hankkeen takana on Regenero Oy, joka on hakenut Espoon kaupungilta alueelle suunnitteluvarausta. Uuden hotellin operoinnista Regenero Oy on neuvotellut Kämp Collection Hotels Oy:n kanssa.

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto SARC

Kulttuuriaukion eteläreunan uusi hotelli- ja liikerakennus tulisi paikalla nykyisin sijaitsevan liikerakennuksen tilalle. Se liittyy saumattomasti arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaan Tapiontorin liikekeskukseen. Ajorampit alueelta poistuvat, jolloin kävely-ympäristö muuttuu nykyistä turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Uudet kahvila-, ravintola- ja liiketilat avataan suurilla ikkunapinnoilla kaikkiin suuntiin elävöittämään Tapiolan kävelykeskustaa. Hotellin yhteyteen elokuvakeskus Hotellin yhteyteen on suunnitteilla elokuvakeskus, jonka korkeatasoiset ja viihtyisät elokuvasalit täydentävät Kino Tapiolan ja Kulttuurikeskuksen ohjelmistotarjontaa. Regenero Oy:n mukaan elokuvakeskuksesta on käyty keskusteluja Cine Tapiolan, Espoo Cinèn ja Ilona Studios Oy:n kanssa. Ilona Studios valmistelee myös elokuvakeskuksen toteutusta Kamppiin Helsingin vanhan linja-autoaseman yhteyteen. Tapiolan keskusta uudistetaan parhaillaan perusteellisesti. Suomen suurin kävelykeskusta laajenee, ja alueen palvelu- ja kulttuuritarjonta monipuolistuu. Tapiolan puutarhakaupungin 1960-luvulla rakennetut rakennustaiteelliset ja maisemalliset arvot pääsevät esiin entistä paremmin. ”Regenero Oy:n hanke vastaa erinomaisesti kaupungin tavoitteita, jotka koskevat Tapiolan kulttuurisen keskuksen kehittämistä ja erityisesti Kulttuuriaukion ympäristön kehittämistä korkeatasoiseksi ja eläväksi kulttuuriympäristöksi. Hanke tukee myös Heikintorin kehittämistä,” sanoo teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. ”Suunnitelma sopii erittäin hyvin myös toukokuun alussa julkistetun Kulttuuriaukion arkkitehtuurikilpailun lähtökohdaksi”, Isotalo toteaa. Sujuvat yhteydet metroon ja liityntäbussiterminaaliin Suunnitteilla oleva hotelli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä Tapiolan kävelykeskustan sydämessä. Suunnitelmissa huomioidaan sujuvat yhteydet metroon ja liityntäbussiterminaaliin. Lisäksi Tapiolan keskuspysäköinnistä pääsee hissillä suoraan hotelliin. Regenero Oy on vuonna 2016 perustettu YIT Rakennus Oy:n ja HGR Property Partners Oy:n yhteisyritys, joka toteuttaa laajoja kiinteistökehityshankkeita avainpaikoilla, hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Myös Keilaniemessä Regenerolla on meneillään laaja kiinteistökehityshanke. Kehitystoimet käsittävät Fortumin entisen pääkonttorin perusteellisen kunnostuksen ja modernisoinnin sekä Keilaniemen alueen kaupallisen kehittämisen. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee hankkeen suunnitteluvarausta kokouksessaan 11.6.2018. Suunnitteluvarauksen aikana selvitetään hankkeen toteuttamisen edellytyksiä, minkä jälkeen hankkeen käynnistämisestä päätetään erikseen.

