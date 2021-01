Tapiolan Satakielitalon tilalle suunnitellaan asuntoja

Palvelutalo Hopeakuussa uusia koronavirustartuntoja 25.1.2021 18:46:32 EET | Tiedote

Tiedotimme 15.1.2021 Palvelutalo Hopeakuussa ilmenneistä koronavirustartunnoista. Tuolloin koronavirustartunta oli ilmennyt yhdeksällä asukkaalla ja seitsemällä työntekijällä. Hoivakodissa tehdyissä seurantatesteissä on ilmennyt uusia tartuntoja. Tartuntoja on ilmennyt kahdessa ryhmäkodissa. Tämän hetkisten tietojen mukaan ei ole syytä epäillä koronavirusmuunnoksen mahdollisuutta. Tällä hetkellä koronavirustautitapauksia on todettu yhteensä 20:llä asukkaalla, joista viisi sairastunutta on menehtynyt. Koronavirustartuntoja on ilmennyt yhteensä yhdellätoista työntekijällä. -Esitämme osanottomme menehtyneiden asukkaiden omaisille ja läheisille, Palvelutalo Hopeakuusta vastaavan Espoon Eläkekotisäätiön toiminnanjohtaja Irene Valo ja Espoon kaupungin vanhuspalvelujen johtaja Matti Lyytikäinen sanovat. Tartunnan saaneet asukkaat on eristetty muista asukkaista ja tartunnan saaneet henkilökunnan jäsenet on määrätty eristykseen. Lisäksi hoivakodissa altistuneet henkilöt on määrätty karanteeniin