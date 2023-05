Tapiolan tilapäiset sillat pysyvät toistaiseksi suljettuina – tarkastus tilataan myös ulkopuoliselta toimijalta

Kaupunki ja telinetoimittajat ovat tehneet omia tarkastuksiaan silloilla. Lisäksi kaupunki teettää myös ulkopuolisen toimijan tekemän tarkastuksen kaikille alueen tilapäisille silloille. Tarkastukset jatkuvat ja niiden tuloksista kerrotaan, kun ne valmistuvat.

Alueella tehtiin viime viikon lopulla tilapäisiä liikennejärjestelyjä. Kulku Helmakujan katutasolle (M-taso) on ohjattu porrasyhteyden kautta Tuulimäen liikuntatilojen sisäänkäynnin vierestä. Itätuulenkujan yli menee suojatie ja katutasolta pääsee jatkamaan hissillä bussipysäkille, metroasemalle ja kauppakeskus Ainoaan. Reitti ei ole esteetön.

Esteettömät kulkuyhteydet kulkevat Leimuniityn tai vaihtoehtoisesti Tykkitien alikulun kautta.

Alueella on tilapäisiä opasteita. Opastusta parannetaan mahdollisimman nopeasti.

Tavoitteena on avata sujuvammat kulkureitit niin pian kuin mahdollista. Alueella on useita työmaita, jotka täytyy huomioida poikkeusreittejä suunnitellessa, jotta kulku on turvallista.

Kaupunki päätti sulkea ja tarkastaa kaikki alueen väliaikaiset sillat viime viikon torstaina 11.5. sattuneen onnettomuuden vuoksi. Useita nuoria loukkaantui, kun tilapäinen silta romahti Itätuulenkujalla. Loukkaantuneilla ei ole hengenvaaraa.

Sillan suunnittelu ja toteutus on tilattu telinetoimittajalta, mutta tilapäiset sillat ovat kaupungin vastuulla. Romahtanut silta oli tarkastettu viikoittain, viimeksi 5.5.

Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.