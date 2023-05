Tapiolan väliaikaiset sillat pidetään toistaiseksi suljettuina

Ulkopuolinen tarkastus on tehty kaikille Merituulentien ja Itätuulenkujan välisille tilapäisille silloille, jotka kaupunki sulki 12.5. Lisäksi kaupunki ja telinetoimittajat ovat tehneet omia tarkastuksiaan. Tarkastukset ja lausunnot eivät koske sortunutta siltaa. Onnettomuustutkintakeskus selvittää sortumisen syytä.

Ulkopuolisessa tarkastuksessa havaittiin muun muassa tuennan ja lukituksen puutteita sekä puutteita ristikoiden nurjahdustuennassa. Lisäksi todettiin, että suunnitelmia ja laskelmia on tarkennettava.

Osa silloista on kaupungin ja osa yksityisten rakennustyömaiden tilaamia. Kaikki toimijat ovat jo tehneet välittömiä korjauksia silloilla. Telinesiltojen tulevan käytön laajuudesta ja liikkumisjärjestelyistä neuvotellaan telinetoimittajien ja alueella toimivien yksityisten rakennustyömaiden kanssa. Siltojen käyttöönoton edellytyksenä on uusi ulkopuolinen tarkastus, jossa todetaan tehtyjen korjaustoimenpiteiden riittävyys.

Kaupunki etsii ratkaisuja lopullisten kansiratkaisujen nopeuttamiseen

Espoo etsii ratkaisuja, joilla voitaisiin nopeuttaa lopullisten teräsbetonikansien valmistumista Merituulentien ja Itätuulenkujan välillä. Alueella on useita työmaita, mikä joudutaan huomioimaan lopullisten kansien toteuttamisaikataulussa.

Merituulentien ja Itätuulenkujan väliltä on purettu kaikki vanhat rakennukset ja katujen vanhat kansirakenteet. Uudisrakennushankkeet Merituulentien päällä ovat valmistumassa. Merituulentien ja Itätuulenkujan välissä ensimmäinen uudisrakennushanke on valmistunut, kaksi on valmistumassa ja useamman kohteen rakentaminen ei ole vielä alkanut.

Tilapäisiä siltoja on ollut käytössä, koska on haluttu tarjota mahdollisimman esteettömät ja sujuvat kulkuyhteydet rakennustöiden ajaksi.

Alueella on tehty tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Väliaikaisten siltojen sulkemisen jälkeen alueella on tehty tilapäisiä liikennejärjestelyjä jalankulkijoille. Itätuulenkujan katutasoa pitkin pääsee Helmakujalle, josta pääsee hissillä metrolle, bussiterminaaliin ja kauppakeskus Ainoaan. Kulku Itätuulenkujalla onnistuu esimerkiksi lastenvaunujen kanssa ja polkupyörää taluttaen koko matkan Tapiolantieltä Etelätuulentielle.

Tapiolan bussiterminaalit ovat avoinna vuorokauden ympäri ja kulku terminaalien välillä yöaikaan onnistuu Merituulentorin kautta. Helmakujalta pääsee bussiterminaalin kautta Merituulentorille.

Alueen opastusta on parannettu ja parannetaan edelleen.

Kaupunki sulki ja päätti tarkastaa kaikki alueen väliaikaiset sillat 11.5. tapahtuneen onnettomuuden vuoksi. Tilapäinen silta romahti Itätuulenkujalla ja useita nuoria loukkaantui.

Sillan suunnittelu ja toteutus on tilattu telinetoimittajalta, mutta tilapäiset sillat ovat kaupungin vastuulla.