Tapulikaupungin kirjaston aukioloaikoja lyhennetään joulukuuksi

Jaa

Tapulikaupungin kirjaston aukioloaikaa lyhennetään määräaikaisesti joulukuun ajaksi. 2.– 31.12.2019 välisenä aikana kirjasto on avoinna ma-to klo 9–18, pe klo 9–16 ja la klo 9–16. Koillis-Helsingissä sijaitsevan Tapulikaupungin kirjaston tilat ovat keskeisellä paikalla aivan Puistolan juna-aseman läheisyydessä. Kirjaston tilat ovat toisessa kerroksessa liikerakennuksessa, jonka alakerta on tyhjentynyt kaupallisista toimijoista. Kirjastoon mennään sisälle valvomattoman ala-aulan kautta. Ala-aulassa on ollut iltaisin levottomuutta, joka yltää myös kirjaston tiloihin.

Tapulikaupungin kirjaston aukioloaikaa lyhennetään määräaikaisesti joulukuun ajaksi. Kuva: Helsingin kaupunki

Sekä asiakkaiden että henkilökunnan turvallisuuden ja hyvinvoinnin vuoksi kirjaston illan aukioloaikaa lyhennetään määräajaksi. Tilanteeseen etsitään pikaisesti ratkaisu siten, että kirjastossa käynti on kaikille iloinen ja virkistystä tuova kokemus. Kaikille avoimena julkisena tilana Tapulikaupungin kirjasto on merkittävä toimija alueellaan ja sen sijainti lähellä Puistolan asemaa on hyvä. Kirjasto tuo hyvinvointia alueelle ja luo turvalliset ja viihtyisät puitteet kaikenikäisille kaupunkilaisille.



”Kaupunki etsii yhdessä kiinteistöyhtiön kanssa ratkaisun, miten kirjaston ja sen miehittämättömän ala-aulan turvallisuus ja viihtyvyys varmistetaan. Tarvitsemme laaja-alaista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, että asiointi kirjastossa on kaikille miellyttävää. Kirjastoon on tulossa myös määräaikaista lisätyövoimaa”, sanoo aluekirjastopalvelujen johtaja Saara Ihamäki Helsingin kaupunginkirjastosta.



Kaikki Tapulikaupungin kirjastoon suunnitellut tapahtumat järjestetään sovittujen aikataulujen mukaisesti myös joulukuussa. Tulossa on mm. teatteriesitys "Verhot ovat auki jos niitä onkaan - kertomuksia kodista" tiistaina 3.12. klo 18. Esitys koostuu syksyn aikana Tapulikaupungin aikuisten teatterityöpajoihin osallistuneiden teksteistä ja ajatuksista.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Tapulikaupungin kirjaston aukioloaikaa lyhennetään määräaikaisesti joulukuun ajaksi. Kuva: Helsingin kaupunki Lataa

Linkit