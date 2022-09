Tarja Filatov: Budjetti on ihmisen asialla

– Nyt keskityttiin siihen, miten hintojen nousua, erityisesti sähkölaskun maksamista voidaan helpottaa ihmisten arjessa, kirjoittaa valtiovarainvaliokunnan jäsen Filatov blogissaan.

– Silloin kun apua pitää saada nopeasti keinot ovat rajalliset. On käytettävä olemassa olevia instrumentteja, vaikka ne eivät täydellisiä olisikaan. Tämän opimme, kun korona tuli Suomeen pyytämättä ja yllättäin, jatkaa Filatov.

– Työssäkäyvien elämässä helpottavia elementtejä ovat päivähoitomaksujen alentaminen sekä työmatkavähennyksen parantaminen. Molemmat tukevat työssäkäyntiä ja työllisyyttä. Ovat kustannustehokkaita täsmätoimia.

– Ihmisten tukemista on myös se, että etsimme ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. On surullista, mutta viisasta siirtää vanhustenhoivan hoitajamitoitusta. Joskus paras on hyvän vihollinen. Tavoitteesta ei silti pidä luopua, vaan käyttää aikalisä hoitohenkilöstön saatavuuden parantamiseen.

– Budjettiriihessä päätettiin lisätä hoiva-avustajien koulutusta. Kyse on noin 5000 avustajan koulutuksesta kahdessa vuodessa. Hyvä päätös on myös se, että ammattikorkeakoulujen harjoittelukorvaus poistuu. Tämän tuo sote-alan opiskelijoita harjoittelemaan. Nyt harjoittelusopimukset ovat olleet jäissä.

– Työvoiman saatavuuden turvaaminen on yksi keskeisistä haasteista. Moni ihminen tekee vajaita työtunteja. Lähes 40 prosenttia työttömyysturvan saajista on työssä, heissä on iso työvoimapotentiaali. Myös iäkkäiden muutosturvan ja työllistämisen tuen avulla on lupa odottaa pidempiä työuria. Hyvän kannustimen jatkaa työuraa tuo yli 60-vuotiaiden työn verotuksen kevennys.

– Työvoipapula on totta, mutta niin on pula työstäkin, koska kaikille työn löytäminen ei ole yhtä helppoa. Siksi on hoidettava molempia, turvatta työpaikkoja etsittävä keinoja luoda parempaa työllisyyttä. Huolehdittava siitä, että työvoima riittää, koska muuten siitä muodostuu työllisyyden kasvun este. Vahvempaa työllisyyttä taas tarvitsemme, jotta verorasitus ei kasva ja jotta voimme rahoittaa yhteiset palvelut, päättää Filatov kirjoituksensa.

Lue blogi-merkintä kokonaisuudessaan: filatov.net/uutiset.