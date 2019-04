Tarja Filatov: Kohti maailman parasta työelämää

Haatainen: Arkkiatri Pelkosen sanoissa piilee viisaus – perusterveydenhoito tarvitsee lisää henkilöstöä 7.4.2019 13:06:37 EEST | Tiedote

- Maailman terveyspäivä on hyvä hetki kiittää kaikkia Suomen jo nyt maailman mittakaavassa erinomaisesti toimivan terveydenhoidon parissa työskenteleviä. Teidän ammattitaitonne takaa meille muille turvallisen arjen. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että myös meidän terveydenhoitojärjestelmässämme on ongelmia, jotka vaativat ratkaisua, sanoo SDP:n kansanedustaja, varapuhemies Tuula Haatainen.