Tarja Filatov: Perhevapaauudistus - ei yksin työllisyyttä, vaan myös perheitä varten

SDP:n Heidi Viljanen: Perhevapaauudistus lisää lasten ja perheiden hyvinvointia 21.9.2021 15:39:41 EEST | Tiedote

Sanna Marinin hallituksen perhevapaauudistus on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Perhevapaauudistus edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, jolla on myönteisiä vaikutuksia sekä perheisiin että työelämään. Kansanedustaja Heidi Viljanen näkee uudistuksen tarpeellisena, jotta yhteiskunta voi kehittyä tasa-arvoisemmaksi. Vuonna 2020 naisten osuus kaikista käytetyistä vanhempainpäivärahapäivistä oli 89 prosenttia. - Perhevapaauudistus kannustaa lapsen molempia vanhempia pitämään vanhempainvapaita. Nykyään on kovin yleistä, että vapaita pitävät suurimmaksi osaksi äidit, ja siksi myös työnantajavaikutukset ovat suuremmat naisvaltaisilla aloilla. Uudistus tukee myös asenneilmapiirin muutosta. Perhevapaauudistus antaa työkaluja siihen, että sekä vanhemmat että erilaiset perheet ovat tasa-arvoisemmassa asemassa. On toivottavaa, että vapaita pitävät lapsen molemmat vanhemmat. - Uudistuksen tultua voimaan, työpaikoilla on keskeinen rooli siinä, miten perhevapaa lopulta onnistuu. Työ