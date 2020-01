Tarjolla työ, jossa on reilusti riemua - Linnanmäen kausityörekrytointi on alkanut!

Linnanmäen Huvipuiston kausityörekrytointi on käynnistynyt 13.1. ja jatkuu 2.2. saakka. Hupimestareita haetaan kaikkiin huvipuiston kausityötehtäviin. Seuraavalla huvipuistokaudella yhdeksi Suomen parhaimmista työpaikoista valittu Linnanmäki jatkaa työhuvinvoinnin kehitystyötä ja tuo työhön monia muutoksia myös hupimestareiden palautteen pohjalta.

Haku on alkanut!

Linnanmäen kausityöntekijähaku on käynnistynyt 13.1. ja jatkuu 2.2.2020 saakka. Hupimestariksi voi hakea Linnanmäen verkkosivujen kautta. Linnanmäellä kaikki työntekijät ovat hupimestareita, joita etsitään tänäkin vuonna laitetyöntekijöiksi, siistijöiksi, järjestyksenvalvojiksi, pelimyyjiksi, lipunmyyjiksi, kioski-, kahvila-, ravintola- ja myymälä-, puutarha- sekä ohjelmatyöntekijöiksi. Linnanmäellä työskentelee vuosittain yhteensä noin 650 kausityöntekijää.

Linnanmäki on tutkitusti hyvä työpaikka

Vuosi toisensa jälkeen Linnanmäen hupimestarit kertovat viihtyvänsä Linnanmäellä erityisen Lintsi-yhteishengen ansiosta. Linnanmäkeä onkin kehitetty jatkuvasti erityisen hyväksi työpaikaksi hupimestareiden palautteen pohjalta.

- Viime vuosina Linnanmäellä on kehitetty hupimestareiden työhuvinvointia mm. tukemalla kaksisuuntaista viestintää ottamalla käyttöön Chättilän, joka on matalan kynnyksen viestintäkanava hupimestareiden ajatuksille ja ideoille. Kiittämisen ja tunnustuksen antamiseen on kehitetty monenlaisia keinoja, kuten yhtenä esimerkkinä jokaisen hupimestarin käytössä olevat kiitos-kortit, joita voi jakaa toisilleen. Näiden lisäksi hupimestareiden vaikuttamismahdollisuuksia omaan työhönsä on lisätty mm. ottamalla kaikki halukkaat mukaan koko organisaation strategiatyöstöön, Linnanmäen henkilöstöjohtaja Elina Örthén kertoo.

Linnanmäki on saanut myös tunnustusta tekemästään työhyvinvoinnin kehitystyöstä.

- Meille on todella tärkeää, että Linnanmäki koetaan työntekijöiden mielestä hyväksi työpaikaksi. Olemme olleet Great Place to Work -sertifioitu työpaikka vuodesta 2017 lähtien, joka tarkoittaa, että vähintään seitsemän kymmenestä työntekijästä kokee Linnanmäen olevan erityisen hyvä työpaikka. Vuonna 2019 meidät palkittiinkin myös Suomen parhaat työpaikat -mittauksessa yhtenä Suomen parhaista työpaikoista suurten yritysten sarjassa. Olemme tästä tunnustuksesta todella iloissamme ja haluamme jatkaa kehitystyötä edelleen, Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin kertoo.

Myös palkkaukseen tehdään pitkään suunniteltuja muutoksia. Linnanmäen taulukkopalkkoja nostetaan, jotta alin taulukkopalkka on 10 euroa tunnissa. Jatkossa myös työkokemus muista huvipuiston ulkopuolisista työtehtävistä voidaan laskea palkkaa nostavaksi kokemuslisäksi ensimmäisellä huvikaudella.

- Kuuntelemme jatkuvasti herkällä korvalla hupimestareitamme ja haluamme tehdä muutoksia sellaisiin asioihin, jotka ovat heille merkityksellisiä, Adlivankin kertoo ja jatkaa:

- Uskomme, että kun hupimestarimme viihtyvät työssään, he ovat innostuneita panostamaan erinomaiseen asiakaspalveluun, jonka myötä asiakkaamme viihtyvät ja palaavat. Linnanmäen menestys varmistaa, että saamme kerättyä lisää varoja lastensuojelutyöhön, Adlivankin kertoo iloissaan.

Linnanmäen kausityöntekijärekrytointi on alkanut 13.1. ja kestää 2.2.2020. saakka. Lisätietoa työtehtävistä ja Linnanmäestä työnantajana: rekrytointi.linnanmaki.fi