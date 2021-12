TARKENNETTU TIEDOTE: Helsinki varautuu varhaiskasvatuksen haastavaan henkilöstötilanteeseen useilla toimenpiteillä

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.12.2021 10.12.2021 12:19:42 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan syyskauden viimeinen kokous pidetään tiistaina 14. joulukuuta klo 16.15. Esityslista on julkaistu toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetti. Kaupunki panostaa kaupunkistrategian mukaisesti vahvasti kasvatukseen ja koulutukseen. Toimialan talousarvio vuodelle 2022 on 1 338 223 000 euroa. Budjetti kasvaa 65,3 miljoonaa euroa eli 5 % tästä vuodesta. Se on 2,4 miljoonaa euroa pienempi kuin lautakunnan syyskuinen ehdotus, mutta myös menoarvio on 20 miljoonaa euroa arvioitua pienempi. Suurin vähennys menoarviossa perustuu uuteen kaupunkistrategiaan: tilojen kunnostuksen vaikutus vuokriin pienenee. Vapautuva rahoitus ohjataan lasten ja nuorten oppimiseen ja tukemiseen. Varhaiskasvatukseen on tehty tulosbudjetissa 5,5 miljoonan euron tasokorotus Yksityisen tuen hoidon kuntalisään esitetään korotusta. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuustoimenpiteisiin esitetää