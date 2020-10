Tarkennus aiempaan tiedotteeseemme – Laki edellyttää pikavippiyrityksiltä vahvaa tunnistautumista - FA ei voi taata, että pikavippiyritykset noudattavat lakia

Hallituksen esitys pankkipaketista ei ota riittävästi talouskasvua huomioon 15.10.2020 18:44:19 EEST | Tiedote

Kun viranomainen pohtii, pitäisikö luottolaitoksen lisäpääomavaatimusta nostaa, on tärkeää, että päätöksessä huomioidaan myös riskejä pienentävät seikat. Tämä asia sisältyy hallituksen esitykseen luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien kansalliseksi sääntelyksi. sääntelykokonaisuus tunnetaan myös EU:n pankkipakettina. Esityksessä on kuitenkin merkittäviä ongelmia: viranomaisille ehdotettu valtuus nostaa yhteenlasketut lisäpääomavaatimukset yli nykyisten enimmäistason on muutos, joka heittää hiekkaa koronasta toipuvan talouden rattaisiin. Lisäksi viranomaispäätöksille tulisi asettaa selkeämmät vaatimukset koskien riskien ja niiden suuruuden määrittämistä.