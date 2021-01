Tarkkuutta pysäköintiin ratikkareiteillä – lähes sata katkosta liikenteessä

Raitioliikenteessä on ollut noin sata katkosta kuluneen viikon aikana väärinpysäköityjen autojen takia. Ongelmat keskittyvät muutamille kaduille erityisesti keskustaan. Ongelmallisia katuja ovat Tehtaankatu, Laivurinkatu, Bulevardi, Porthaninkatu, Korppaanmäentie, Ruoholahdenkatu, Liisankatu, Snellmaninkatu, Arabiankatu ja Pohjolankatu.

Autoilijoita pyydetään olemaan erityisen tarkkana näille kaduille pysäköidessään, jotta ratikat pääsevät kulkemaan. Kiskosta auton kylkeen tulee jäädä suoralla tiellä 90 senttimetriä ja kaarteessa 130 senttimetriä tilaa. Etäisyyttä voi hahmottaa esimerkiksi ottamalla kaksi pitkää askelta kiskosta kadun varteen.

Tammikuun aikana HKL on saanut kaikkiaan 180 ilmoitusta väärinpysäköidyistä autoista.

Kaupunki ottaa käyttöön toimenpiteitä, joiden avulla ratikoiden kulku pyritään varmistamaan ongelmallisilla kaduilla. Pysäköinninvalvonnan lisäksi harkinnassa ovat väliaikaiset pysäköintikiellot ja siirtokehotukset.

Ajoneuvoja siirretään lumitöiden vuoksi tällä hetkellä Helsingissä päivittäin 250 kappaletta.

Toini-myrskyn jäljet on lähes siivottu

Toini-myrskyn jälkien siivoaminen alkaa olla Helsingissä loppusuoralla. Pääkaduilla ja joukkoliikennekaduilla ajoradat ja jalkakäytävät on saatu siivottua kokonaan. Samoin tehostetun hoidon kävely- ja pyöräreitit ovat pääosin hyvässä kunnossa.

Asuinkatujen ajoradat on pääosin siivottu. Asuinkatujen jalkakäytävillä on valitettavasti edelleen työtä jäljellä. Lisäksi kaduilla on edelleen lumikasoja ja risteyksissä näkemäesteitä.

Kiinteistöt ovat hoitaneet vastuulleen kuuluvat jalkakäytävät pääosin hyvin.

Kahden viime viikon aikana kaupungin lumenvastaanottopaikoille on tuotu noin 50 000 lumikuormaa, mikä vastaa normaalin lumitalven koko kuormamäärää.

Seuraa siirtokehotuksia ja siirrä auto

Kaupunki jatkaa ennakkoon suunniteltuja, siirtokehotuskylteillä ilmoitettuja katujen putsauksia. Näiden putsausten ansiosta liikkuminen ja pysäköinti kaduilla helpottuu edelleen tulevina viikkoina.



Asukkaiden on nyt hyvä seurata aktiivisesti ajoneuvojen siirtokehotuksia ja siirtää autonsa, jotta auraaminen onnistuu. Siirtokehotuksia voi seurata myös verkossa tai ne voi tilata tekstiviesteinä osoitteesta

http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/

Kaupungin kunnossapito haluaa kiittää kaupunkilaisia aktiivisuudesta, sillä siirtokehotuspalvelun tekstiviestejä on tilannut satoja uusia käyttäjiä.

Myös siirretyn auton sijainnin voi selvittää tekstiviestillä. Ohjeet löytyvät osoitteesta

hel.fi/ajoneuvosiirrot



Asukaspysäköintitunnuksen omistajat saavat alennusta pysäköinnistä joissakin pysäköintihalleissa.

Lue lisää tiedotteesta



Tietoa talvikunnossapidosta hel.fi/lumi