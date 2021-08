Tarmo Kunnas tutkii uusimmassa kirjassaan uskontoa, moraalia sekä pyhyyttä ja niiden merkitystä ihmiselämässä

Jaa

Kunnaksen kirja käsittelee uskontoon, moraaliin ja pyhyyteen liittyviä teemoja ja kysymyksiä vuosisataisesta kansainvälisestä näkökulmasta.

Aikana, jolloin tutkimusten mukaan kristillisen kirkon kannattajien luku vähenee Suomessa romahdusmaisesti ja uskonnollinen elämänpiiri näyttää joutuneen kriisiin, elää kiinnostus uskonnollisia ilmiöitä, uskontoja ja uususkontoja kohtaan vahvana.

Tarmo Kunnaksen Mikä mieli uskonnoissa? – Pohdintaa uskonnon, moraalin ja pyhyyden nykyisestä olemuksesta (Basam Books 2021) pyrkii selittämään uskontojen, pyhyyden ja moraalin olemuksen uudella tavalla ja osoittaa, että pyhyys on perimmäiseltä luonteeltaan kaikista uskonnoista ja teologioista riippumaton yleisinhimillinen ”myyttivaranto”, josta kaikki uskonnot ammentavat arkkityyppisiä pyhyyden muotojaan.

Kunnas ei lähesty kirjassaan uskontoja teologisesti tai pohtimalla vain niiden mahdollista uskonnollista totuutta, vaan näkee uskonnollisen elämänpiiriin vaikuttavan laajalti myös tiedostamattomana kirkkojen ulkopuolella, myös maailmankatsomuksissa, jotka eivät ymmärrä itseään uskonnollisiksi.

”Pyhyyden kokemus ei ole ihmisen ulkokohtainen ominaisuus, vaan se on syvemmällä ihmisen olemuksessa, hänen olemisessaan.”

Kirjailija arvioi uskontojen merkitystä ihmiskunnalle esittämällä kysymyksen siitä, antavatko uskonnot ihmisille jotain rakentavaa ja avartavaa eksistentiaalisessa suhteessa – siis suhteessa koettavaan olemassaoloon ja sen mahdollisuuksiin – riippumatta kaikista uskoon tai epäuskoon liittyvistä kysymyksistä.

Kirjailijasta

Tarmo Kunnas (s. 1942) on professori ja filosofinen kirjailija. Hän on toiminut Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen apulaisprofessorina, Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden professorina, Pariisin yliopiston suomen kielen ja Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin vierailevana professorina sekä Göttingenin yliopiston vierailevana professorina. Kirjailijalta on aiemmin julkaistu mm.: Nietzsche – Zarathustran varjo (Otava 1981), Paha – mitä kirjallisuus ja taide paljastavat pahan olemuksesta (Atena 2008), Fasismin lumo (Atena 2013) sekä Mitä jäljellä moraalista (Kirjapaja 2002).