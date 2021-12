Tartunnanjäljitys pahoin ruuhkautunut - toimi näin, jos saat positiivisen koronatestituloksen

Tällä viikolla on raportoitu epidemia-ajan suurimmat päivittäiset tartuntamäärät Espoossa. Keskiviikkona 22.12.2021 Espoossa todettiin uusia tartuntoja 240 ja tiistaina 21.12.2021 yhteensä 238 tartuntaa. Espoon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 751, mikä on epidemia-ajan suurin luku. Luku kertoo, kuinka monta koronatautitapausta Espoossa on ollut 14 vuorokauden aikana per 100 000 asukasta.

Vaikka tartunnanjäljittäjien määrää on lisätty, voimakkaasti pahentuneessa epidemiatilanteessa jäljitys on ruuhkautunut. Jäljitystyötä on priorisoitu THL:n toimenpideohjeen kiireellisyysluokituksen mukaan. Riskiryhmillä ja sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuneet tartunnat jäljitetään ensin. Sairastuneita ja altistuneita ohjeistetaan ensi vaiheessa tekstiviestillä. Kiireellisimmät ryhmät tavoitetaan myös puhelimitse melko nopeasti. Muissa tapauksissa puhelinsoiton viive voi olla jopa kolme viikkoa. Tartunnanjäljitys jatkaa toimintaansa myös joulun pyhinä.

Myös koronatestaus on ruuhkautunut. Ensimmäiset varattavissa olevat näytteenottoajat ovat joulupäivänä. Tiedon testituloksesta saa keskimäärin 16 tunnissa. Ajanvarauspuhelimen takaisinsoiton viive on noin 30 tuntia. Jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita etkä pääse nopeasti terveydenhuollon testiin, suosittelemme tekemään kotitestin.

Toimi näin, jos saat positiivisen testituloksen kotitestistä:

Eristäydy muista ihmisistä ja jää kotiin. Älä kutsu vieraita luoksesi.

Varaa aika viralliseen koronatestiin. Nopeiten testiajan saa varattua osoitteessa https://koronabotti.hus.fi/. Voit myös tehdä oirearvion osoitteessa www.omaolo.fi.

Ilmoita mahdollisesta altistumisesta henkilöille, joita olet kohdannut ja epäilet altistaneesi oireiden aikana sekä 2 vuorokauden aikana ennen oireiden alkua.

Tutustu koronavirustaudin kotihoito-ohjeisiin THL:n sivuilla.

Voit palata normaaliin arkeen, kun on ollut oireeton 2 vuorokautta ja oireiden alusta on kulunut vähintään 10 vuorokautta. Jos olet ollut oireeton, voit palata arkeen, kun positiivisen näytteen ottamisesta on kulunut 10 vuorokautta.

Lisäksi toimi näin, kun olet käynyt virallisessa koronatestissä ja saanut tartuntatautiviranomaiselta tiedon positiivisesta testituloksesta:

Ilmoita altistuneet henkilöt, heidän puhelinnumeronsa ja altistumispaikat koronatietoni.fi -palvelussa. Tiedot ovat näin tartunnanjäljittäjän käytettävissä, ja palvelu lähettää ilmoittamillesi kontakteille tekstiviestillä tiedon mahdollisesta altistumisesta. Viestissä ei mainita sinun nimeäsi.

Toimi näin, jos olet saanut tiedon mahdollisesta altistumisesta koronavirukselle:

Jos saat tiedon tartuntatautiyksiköstä, noudata saamiasi ohjeita. Ohje tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin määrätyille. https://www.espoo.fi/fi/espoon-kaupunki/koronavirus/ohjeet-kotikaranteeniin-maaratyille

Vaikka viranomainen ei olisi määrännyt sinua karanteeniin, mutta olet esim. saanut tiedon henkilöltä, joka epäilee altistaneensa sinut, on viisasta välttää tarpeettomia lähikontakteja altistumista seuraavan 10 vuorokauden ajan.

Käytä kodin ulkopuolella aina kasvomaskia.

Jos saat koronavirustartuntaan sopivia oireita, hakeudu testiin matalalla kynnyksellä.

Voit kysyä terveysneuvontaa puhelinnumerosta 116 117.

Jos vointisi heikkenee, hakeudu päivystykseen. Soita 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista.

Vakavissa tilanteissa soita 112.

Lue lisää: espoo.fi/koronavirus