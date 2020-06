Tartuntataudit Suomessa: Seksitaudit ja matkailuun liittyvät infektiot lisääntyivät viime vuonna

Vuonna 2019 seksitautien määrä lisääntyi selvästi. Myös matkailuun liittyviä infektioita todettiin aiempaa enemmän. Muuten tartuntatautien esiintyvyys pysyi Suomessa melko vakaana. Tiedot käyvät ilmi THL:n tartuntatautirekisterin tiedoista.

Klamydia on yleisin seksitauti Suomessa. Vuonna 2019 todettiin lähes 16 200 klamydiatartuntaa, mikä on yli 1 000 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2018. Kyseessä on suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu määrä vuoden aikana. Tartunnat painottuvat nuoriin aikuisiin: lähes 80 prosenttia todettiin 15–29-vuotiailla.

Myös tippuri- ja kuppatartunnat lisääntyivät viime vuonna. Tippuritartuntoja todettiin reilu 600 mikä on noin 100 enemmän kuin edellisvuonna. Kuppatartuntoja todettiin lähes 250, mikä on noin 60 tapausta enemmän kuin vuonna 2018.

”Seksitautien määrä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan. Voi olla, että testausaktiivisuus on lisääntynyt, ja esimerkiksi kunnissa testiin pääsyä on yritetty helpottaa esimerkiksi etätestauksen avulla. Kondomi on ehkäisymenetelmistä ainoa, joka suojaa myös seksitaudeilta”, sanoo THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg.

Matkailuun liittyvät infektiot lisääntyivät

Myös matkailuun liittyviä infektioita todettiin hieman tavallista enemmän. Hyttysten pistojen välityksellä leviäviä tauteja kuten malariaa, dengueta ja chikunguniaa todettiin enemmän kuin edellisvuonna. Erityisesti vaarallisen falciparum-malarian osuus kaikista malariatartunnoista lisääntyi. Viime vuonna tartuntoja oli 43, kun vuonna 2018 tartuntoja todettiin 24.Kaikki Suomessa todetut malariatartunnat olivat peräsin Afrikasta.

”Trooppisissa kohteissa hyttysiltä tulisi suojautua myös kaupungeissa ja päiväsaikaan. Paras keino on käyttää vaaleita ja kevyitä vaatteita ja lisätä välillä aurinkorasvan päälle myös hyttyskarkotetta. Korkean riskin malariamaissa tulisi huolehtia myös malarialääkityksestä”, Hannila-Handelberg sanoo.

Suolistoinfektiota esiintyy runsaasti

Erilaiset suolistoinfektiot ovat melko yleisiä tartuntatauteja. Viime vuonna etenkin norovirustartunnat lisääntyivät selvästi. Vuonna 2019 niitä todettiin reilu 3 000, mikä on lähes 1 000 enemmän kuin edellisvuonna. Norovirus on tavallisin vatsatautia aiheuttava virus ja yksi yleisimmistä vesi- ja elintarvikevälitteisten epidemioiden aiheuttajista.

Kampylobakteerin aiheuttamat suolistoinfektiot sen sijaan vähenivät. Vuonna 2019 sen aiheuttamia tartuntoja todettiin reilu 4 000, mikä on yli 700 tartuntaa vähemmän kuin edellisvuonna. Kampylobakteeri on yleisin suolistoinfektioita aiheuttava bakteeri Suomessa.

”Varmistetut suolistoinfektiot edustavat vain pientä osaa kaikista tartunnoista, koska kaikkia vatsataudin sairastaneita ei testata”, Hannila-Handelberg muistuttaa.

Antibioottiresistenssi on hitaasti kasvava ongelma

Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat merkittävä maailmanlaajuinen ongelma. Suomessa tilanne on vielä toistaiseksi melko hyvä.Esimerkiksi karbapeneemeille vastustuskykyisten enterobakteerien (CPE) määrä on edelleen melko pieni Suomessa. Viime vuonna niitä todettiin hieman edellisvuotta vähemmän, mutta määrä on ollut kasvussa viime vuosina. CPE-tartuntoja todetaan yleensä ryppäinä esimerkiksi hoitolaitoksissa.

Vankomysiinille vastustuskykyisiä enterokokkeja eli VRE-bakteereja todettiin hieman edellisvuotta enemmän. Viime vuonna tehdyt löydökset liittyvät aiempina vuosina alkaneisiin epidemioihin. Sekä CPE- että VRE-bakteerit aiheuttavat hankalasti hoidettavia infektioita.

THL vastaa tartuntatautien seurannasta, ennaltaehkäisystä ja torjunnasta kansallisella tasolla. Lääkärit ja laboratoriot ilmoittavat tartuntatautilöydöksistä THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin. Vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin yhteensä lähes 130 000. Mikrobi- ja tautikohtaiset tiedot kootaan vuosittain THL:n verkkosivuille.

Lisätiedot

Tartuntatautien esiintyvyys 2019

