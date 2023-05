Tasanteen uuden hirsipäiväkodin rakentaminen alkaa Tampereella

Päiväkodin tilat on suunniteltu 140 lapselle, ja henkilöstöä on noin 30. Päiväkodista tulee alueen päivystävä päiväkoti, eli se on toiminnassa myös kesäaikaan. Tasanteen päiväkodin kokonaishiilijalanjälki on 50 vuoden arviointijaksolla 1 575 t CO2e.

Päivähoidon tilat sijoittuvat yhteen kerrokseen, johon tulee päivähoidon ryhmätilat, keittiö ja ruokasali, liikuntasali, hallinnon tilat sekä niitä palvelevat aputilat. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy, ja tilat on suunniteltu myös iltakäyttöön soveltuviksi. Suunnittelussa on huomioitu, että iltakäytössä sali ja liikuntasali voivat olla vuokrattuna kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti.

Ryhmätilat on suunniteltu siten, että niitä voidaan muokata eri tilanteisiin sopiviksi, esimerkiksi eteiseen voidaan muodostaa tiloja pienryhmille irtokalustein. Kahdelle ryhmälle suunnitellaan yksi lepohuone, johon tulevat kaappisängyt pienille lapsille.

Päiväkodin pihalle suunnitellaan sade- ja aurinkokatoksia, ja tontin rajoille ja piha-alueelle istutetaan useita isokokoisia puita tuomaan varjoa ja parantamaan viihtyvyyttä. Rusthollinkadun ja päiväkodin tontin välisellä istutusalueella sijaitsevat korkeat koivut säilytetään, ja pihan istutusalue kunnostetaan osana päiväkodin hanketta. Leikkipiha aidataan, ja pienten lasten piha erotetaan muusta pihasta aidalla.

Pysäköintialueelle toteutetaan yksi sähkökäyttöisten kulkuneuvojen latauspiste, ja sähköavusteisille polkupyörille tulee neljä latauspaikkaa.

”Kokeneena päiväkotirakentajana tulemme mahdollistamaan lapsille ja aikuisille mielekkään arjen laadukkaassa hirsipäiväkodissa. Hirsi on materiaalina ympäristö- ja aistiystävällinen, ja tulemme jättämään paljon puupintaa näkyviin myös sisätiloihin. Olemme toteuttaneet onnistuneesti jo useita päiväkoteja kuten päiväkoti Nappulaniemen Tampereella, Pilke-päiväkodin Nokialla, Katuman päiväkodin Hämeenlinnassa sekä Sasin päiväkodin Hämeenkyrössä”, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.