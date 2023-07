Tässä ovat Asuntomessujen elämyksellisimmät saunat – palkittuja yhdistää hulppeat merimaisemat

Sauna from Finland -yhdistyksen asiantuntijat tutustuvat joka vuosi Asuntomessujen saunatarjontaan tositarkoituksella. Raadin työskentelyn tuloksena palkitaan kolme saunaa erityisellä elämyksellisen saunan sertifikaatilla.

Asuntomessuilla Loviisassa palkinnon saivat Villa Havetin, Villa Kruunun ja Villa Stenin saunat. Kolmea palkittua kohdetta ei ole asetettu keskenään paremmuusjärjestykseen, koska kaikissa korostuvat saunaelämyksen eri puolet.

Saunapolun eri vaiheet syynissä

Sauna from Finlandin raati arvioi työssään saunapolun eri osa-alueita, eli elämystä ennen saunaa, saunassa ja saunan jälkeen. Raadin huomio kiinnittyi tänä vuonna erityisesti siihen, miten asukkaiden toivoma saunomisen kokonaiselämys toteutuu ja kuinka saunomisen ja vilvoittelun yksityisyys säilyy.

Arvioinnin pohjana käytettiin aidon suomalaisen saunaelämyksen laatukäsikirjaa, jossa esitellään vuosien tutkimustyön pohjalta luodut saunaelämyksen ydinarvot ja niistä johdetut laatukriteerit.

Raati kehuu löytäneensä asuntomessukodeista Loviisassa ilahduttavan monen tyylisiä saunoja ja luovaa materiaalien käyttöä. Talojen tarinat, asukkaiden oma elämäntyyli ja näistä johdetut valinnat materiaalien ja tilojen suunnitteluun ovat laadukkaan lopputuloksen perusta.

"Kaikissa kohteissa merimaisema on läsnä kokonaiselämyksessä. Voimme vain kuvitella, miten hyvältä oman saunan löylyt tuntuvat eri vuodenaikoina, kun upea maisema elää mukana. Palkittavia saunoja olisi ollut paljon, mutta palkinnon ansainneissa kohteissa oli erityinen henki”, perustelee Sauna from Finlandin toiminnanjohtaja Carita Harju.

Sauna from Finlandin palkitsemat Asuntomessujen elämyksellisimmät saunat:

Villa Sten (messukohde 11)

Tälle saunalle sataa kiitoksia tavallisuudesta poikkeavasta ideasta ja toteutuksesta. Sauna sijaitsee talon toisessa kerroksessa ja sen erityispiirteenä on suuri ikkuna, josta avautuu upea maisema merelle ja terassille. Raati kehuu erityisesti kylpytilojen ja saunan sommittelua. Perheen kodissa saunominen on helppo ottaa osaksi jokapäiväistä elämää. Lauteet ovat kauniit ja pelkistetyt. Vilvoittelu onnistuu katetulla isolla terassilla.

Villa Stenin saunassa on koko seinän kokoinen ikkuna. Yksityisyys on silti taattu, koska sauna sijaitsee talon toisessa kerroksessa ja sen edessä on katettu terassi. Kuva: Suomen Asuntomessut

Villa Havet (messukohde 17)

Kokonaisuudessa korostui saunomisen kiireettömyys, yksityisyys ja kokonaisvaltainen rentoutuminen ympärivuotisesti. Terassin puolelta lämmitettävä, puulämmitteinen kiuas sai raadilta kehuja; ennen saunaa voi nauttia elävästä tulesta suoraan kiukaan tulipesästä. Saunan lämmin tunnelma on hyvä kontrasti talon kivipintoihin. Rentouttava kokonaiselämys täydentyy meriveden viileydessä, sillä rantaan on tarkoitus tehdä talvella avanto uimista varten. Terassilta löytyy myös poreamme. Saunaelämyksen kruunaa merimaisema ennen saunaa, saunoessa ja saunan jälkeen.

Sauna from Finlandin hallituksen jäsen Viljami Taimisto luovutti palkinnon Villa Havetin tulevalle asukkaalle Nina Björnström-Lehtoselle ja sisustussuunnittelija Minttu Airaksinen-Mäkyselle. Kuva: Suomen Asuntomessut

Villa Kruunu (messukohde 13)

Villa Kruunussa saunaelämys on yhtä aikaa toimiva ja kaunis. Saunan lauteilta avautuva merimaisema on kuin taulu. Saunarakennuksen erillinen sijainti tontin rannassa ja perinteinen puukiuas takaavat suomalaisen mökkisaunan tunnelman ympäri vuoden. Kulkureittejä on mietitty huolellisesti: vilvoittelemaan pääsee suoraan kylpytiloista, kulkematta oleskelutilan läpi. Saunaelämys Villa Kruunussa pysäyttää, rauhoittaa ja saa arjen kiireet varmasti unohtumaan. Vilvoittelu onnistuu terassilla tai pulahtamalla uimaan mereen. Laituri valmistuu messujen jälkeen.

Villa Kruunun saunan pelkistetty avaruus ja maiseman korostaminen antavat ajatuksille tilaa. Kuva: Suomen Asuntomessut

Elämyksellisimpien saunojen omistajat ja rakennuttajat palkittiin kunniakirjoilla sekä Rentosaunan saunatuotepaketilla. Sauna from Finland ja Asuntomessut Loviisassa onnittelevat voittajia!

Lisätietoja:

Sauna from Finland ry

Carita Harju, toiminnanjohtaja

puh: 040 566 2481

Sauna from Finland on noin 200 yritysjäsenen sauna-asiantuntijaverkosto. Yhdistys toimii sen puolesta, että aito suomalainen saunaelämys elää ja uudistuu hyvinvoinnin, terveyden ja onnellisuuden lähteenä. Sauna from Finlandin visiona on, että suomalainen sauna on maailman kiinnostavin ja paras hyvinvointielämys.

Lisätietoja: www.saunafromfinland.com