Tässä ovat kesän 2023 Tuska KVLT -bändit – myös Tuska KVLT -rekrytointi nyt avattu

Tulevana kesänä Suvilahdessa 30.6.–2.7. järjestettävän Tuskan ohjelmistoon on lisätty seitsemän kovassa nosteessa olevaa suomalaisbändiä, jotka valtaavat festivaaliviikonlopun aikana Tuska KVLT Stagen. Yhtyeet ovat varmistaneet paikkansa esiintyjäkattauksessa olemalla viime kesänä mukana Tuska KVLT -yhteisön toiminnassa. Lisää Tuska-esiintyjiä julkistetaan myöhemmin.



Tämän kesän Tuska KVLT -bändit ovat modernin metallin airut Slash The Smile, folkahtavaa black metallia soittava Kouta, groovaavaa thrash metallia runttaava Nervebreak, hard rockin, heavy metallin ja grungen nimiin vannova Angles Mortis, kesäkuussa debyyttialbuminsa julkaiseva metalcorebändi Irrational Cause, retrovideopelien inspiroimia melodioita ja tuhovoimaisia death metal -riffejä tarjoileva Vansidian sekä progea ja metallia yhdistelevä Kúru.



”Minulle viime kesäinen Tuska KVLT -toiminta oli ensikosketus tapahtumajärjestämiseen. Oli mahtavaa tehdä hyvällä porukalla hommia kaikille yhteisen ja tärkeän asian eteen. KVLTin ansiosta työllistyin loppukesäksi ja syksyksi tapahtuma-alalle, joten kokemus oli kaiken kaikkiaan antoisa ja hyödyllinen. Kesällä sitten vuorossa vielä oma keikka Tuskassa”, iloitsee basisti Arttu Pentikäinen Kouta-yhtyeestä.

Tuska KVLT -rekrytointi ja -bändihaku avattu

Lähes 200-päisen Tuska KVLT -yhteisön toiminnan tavoitteena on turvata metallimusiikin ympärille muodostuneen kulttuurin jatkuvuus ja uusiutuminen. Yhteisö on mukana järjestämässä festivaalia yli tuhannen tapahtuma-alan ammattilaisen rinnalla. Toimintaan osallistuvat pääsevät näkemään tapahtumatuotannon kaikki ulottuvuudet ennen ja jälkeen festivaalin sekä myös sen aikana.

Tutustuminen erilaisiin, mutta samanhenkisiin ihmisiin on vuodesta toiseen yksi yhteisön vetonauloista. Vuonna 2022 Tuska KVLT -toimintaan osallistuneista nuorimmat olivat juuri 18 vuotta täyttäneitä ja vanhin 64-vuotias.



Vuoden 2023 rekrytointi on parhaillaan käynnissä Tuska KVLT -sivuilla. Aikaisempaa kokemusta festivaaleilla toimimisesta ei tarvita, vaan 18 vuoden ikä ja hyvä asenne riittävät. Kaikkiin tehtäviin on perehdytys.



Rekrytoinnin kautta etsitään myös vuoden 2024 Tuska KVLT Stagelle uusia kykyjä. Esiintyjäpaikka festarilavalta on taattu, kun kaikki bändin jäsenet ovat osallistuneet Tuska KVLT -toimintaan tänä vuonna.

Vahvistuneet Tuska-esiintyjät:

Perjantai 30.6.2023

Gojira, Arch Enemy, Jinjer, While She Sleeps, Mokoma, Diablo, Dance With The Dead, Imminence, Blood Incantation, Vended, Foreseen, Galvanizer, Vansidian, Kouta, Kúru

Lauantai 1.7.2023

VV (Ville Valo), In Flames, Motionless In White, Clutch, Turmion Kätilöt, Butcher Babies, Swallow The Sun, Finntroll, Orbit Culture, Brymir, A. A. Williams, Silver Bullet, Solothus, Nervebreak, Angles Mortis, Slash The Smile

Sunnuntai 2.7.2023

Ghost, The Hu, Electric Callboy, Lorna Shore, Spiritbox, Suffocation, Xysma, Imperial Triumphant, Smackbound, Vermilia, Irrational Cause

Liput:

Kaikki lippukategoriat ovat nyt myynnissä Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden verkostoissa Tiketissä, Ticketmasterissa ja Lippu.fi:ssä.

Yhden päivän liput alk. 129,00€

Kahden päivän liput alk. 169,00€

Kolmen päivän liput alk. 209,00€

VIP Area 51 yhden päivän liput alk. 209,00€

VIP Area 51 kolmen päivän liput alk. 339,00€

VIP-lippupakettien tarkasta sisällöstä tiedotetaan tuonnempana.

Majoitus + lippupaketit:

Hotelli- ja lippupaketit Tuskaan ovat nyt saatavilla Elämyksen kautta.



Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 30.6.–2.7.2023

Helsinki, Suvilahti

