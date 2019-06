Tässä ovat museoseikkailijat – 10 seuruetta lähtee unelmiensa museoseikkailuille Suomen suveen, luvassa hauskanpitoa ja yllätyskäänteitä

Kymmenen seikkailijaseuruetta kiertää kotimaassa ja toteuttaa unelmiensa museoseikkailuja. Ennennäkemätön kampanja nostaa esille museoiden upeita sisältöjä uudella tavalla.

Museoseikkailijat kiertävät eri puolilla Suomea koko kesän ajan. Heidän matkojaan ja niiden saamia käänteitä seurataan Museokortin kanavissa ma 24. kesäkuuta lähtien syyskuun alkuun saakka. Tavoitteena on kertoa kotimaan kätketyistä aarteista, nauttia kesästä ja innostaa ihmisiä museokierroksille.

Luvassa on esimerkiksi pohjoisen eksotiikkaa ja kullankaivuuta, keltaisessa viitassa länsirannikolla matkustava nainen, herrojen kulttuuriretki, vauvaperheen matka menneeseen sekä tuoreen kihlaparin interaktiivinen yllätysseikkailu, jonka etenemiseen ja tapahtumiin yleisö saa vaikuttaa.

Seikkailuiden aikana tutustutaan yli sataan museokohteeseen eri puolilla Suomea. Toteuttajiksi valittiin kymmenen seuruetta, joiden unelmien museoseikkailut Museokortti kustantaa.

1. SEIKKAILU: Ida aikoo nautiskella niin modernia maalaustaidetta kuin myös perinteistä suomalaista veistostaidetta

28-vuotiaalle taide-, valokuva- ja videoalan yrittäjä Ida Uotilalle museoiden koluaminen on aina ollut mieluista tekemistä. Tuusulalainen Ida laittaa pian repun selkään ja lähtee Helsingistä kohti Harjavaltaa, Vaasaa ja Tamperetta.

– Lähden matkalle yksin reppuni, luonnoslehtiöni ja kamerani kanssa ja haluan kannustaa muitakin lähtemään rohkeasti seikkailuihin yksin, sillä se on hurjan hauskaa, kertoo museoseikkailua innoissaan odottava Ida Uotila.

Viiden päivän museoseikkailullaan hän poikkeaa kuudessa museossa. Ida tuottaa seikkailultaan kaksi videokoostetta ja seikkailua pääsee seuraamaan myös Instagramin IGTV:ssä.

Idan Museokortti-kohteet: HAM Helsingin taidemuseo, Emil Cedercreutzin museo, Kuntsin modernin taiteen museo, Mediamuseo Rupriikki, Milavida sekä Emil Aaltosen museo.

Matkaa seurataan viikolla 26 (24.6.–30.6.).

2. SEIKKAILU: Lupa omaan aikaan – yksin matkustava perheenäiti koluaa länsirannikon museot

Jyväskyläläinen Minna Liminka ompelee keltaisen viitan, luo Spotify-listan ja kutsuu seuraajat kanssaan tutustumaan länsirannikon museotarjontaan. Minna matkustaa viikon ajan bussilla rannikolla, Oulusta Poriin. Kahden teinitytön äidille seikkailu on irtiotto arjesta, johon hän toivoo yleisön liittyvän mukaan.

– Minut tunnistaa keltaisesta viitasta, jonka ompelen mukaani seikkailulle, eli jos näet minut livenä, tule juttusille, Minna kannustaa.

Minna vierailee viikon aikana peräti 12 museokohteessa ja tuottaa reissultaan kuusi videota ja Instagram-tarinoita.

– Odotan seikkailulta irtiottoa hulinan täyteisestä arjesta. Museot ovat minulle sekä pysähtymisen että inspiraation paikkoja ja tulen jakamaan nämä tunteet kanssanne.

Minnan Museokortti-kohteet: Pohjois-Pohjanmaan museon Turkansaaren ulkomuseo, Pohjois-Pohjanmaan museo, Oulun taidemuseo, Raahen museon Kruunumakasiinimuseo, Raahen museon Pakkahuoneen museo, Pietarsaaren kaupunginmuseon Tupakkamakasiini, Pietarsaaren kaupunginmuseon Malmin talo, Kuntsin modernin taiteen museo, Tikanojan taidekoti, Rosenlew-museo, Satakunnan Museo ja Porin taidemuseo.

Matkaa seurataan viikolla 27 (1.7.–7.7.)

3. SEIKKAILU: Isä ja lapset kurkkaavat museomaailman kulisseihin – luvassa Helene Schjerfbeckin syntymäpäivät, vampyyrien karkotusta sekä runoilua Fredrikan puutarhassa

42-vuotias Raahen lukion kuvaamataidon opettaja ja oppi- ja tietokirjailija Aki Pulkkanen lähtee kahden lapsensa, 13-vuotiaan Annin ja 11-vuotiaan Joonan, kanssa reissaamaan Pohjois-Pohjanmaalta läpi Etelä-Suomen.

Aki ja seikkailuihin valmiit koululaiset tuottavat seikkailultaan videopäiväkirjaa, johon taltioidaan päivittäin Museokortilla avautuvat seikkailut. Matkan varrella tulee vastaan muun muassa kulttuurihistoriaa ja vampyyreitä sekä runoilua Fredrika Runebergin puutarhassa. Seikkailuseurue ottaa selvää, mistä saadaan kakku Helene Schjerfbeckin 157-vuotissynttäreille ja millainen on Louhisaaren kartanolinnan Pirunkamari.

– Olemme reippaita museokonkareita, mutta mitenköhän isän ja lasten kulttuurikunto kestää viikon mittaisen museomaratonin? Toiveissamme on kurkistaa videoissamme museomaailman kulissien taakse ja nauttia taiteesta, museoelämyksistä ja Suomen kesästä, Aki kertoo.

Akin, Annin ja Joonan Museokortti-kohteet: Raahen museo, Pohjanmaan museo, Museokeskus Vapriikki,J.L. Runebergin koti, Ateneumin taidemuseo, Louhisaaren kartano.

Matkaa seurataan viikolla 28 (8.7.–14.7.).

4. SEIKKAILU: Tuoreen kihlaparin osallistava yllätysseikkailu – matkan etenemisestä päätät sinä!

Tuore kihlapari Demi Aulos ja Jarkko Koskinen lähtevät osallistavalle road tripille, jossa yleisöllä on mahdollisuus äänestää seikkailun etenemisestä. Pariskunta ei tiedä kohteita etukäteen, joten koko seikkailu on suuri yllätys. Kun määränpää on mysteeri, on odotettavissa yllätyksiä, elämyksiä ja uusia museokokemuksia.

– Museoseikkailuun lähdetään kokemusten perässä. Reissaaminen on ollut meille tapa paitsi rentoutua ja lomailla, myös oppia toisistamme lisää ja katsoa, kuinka pitkään kestämme toisiamme samassa autossa, Demi kertoo.

Demin ja Jarkon Museokortti-kohteet selviävät vasta seikkailun aikana.

Seikkailun etenemiseen voi osallistua Instagramissa viikolla 28. Matkaa seurataan viikolla 29 (15.7.–21.7.).

5. SEIKKAILU: Herrojen Kulttuuriretkellä museo-Suomea kierretään rennon humoristisella otteella

Kolme helsinkiläistä herrasmiestä, Pauli Kosonen, Pauli Johansson ja Jussi Kylliäinen, ovat järjestäneet Herrojen Kulttuuriretkiä jo seitsemän kertaa. Vuotuisen tradition puitteissa ystävykset pakkaavat laukkunsa, makuupussinsa ja uimahousunsa kartoittaakseen kesäisen Suomen kulttuurista antia. Museot, taidenäyttelyt, kirkot ja kaikki uteliasta mieltä innoittavat kohteet kolutaan, reitin varrelle osuvat vanhat kaveruussuhteet verestetään eikä kesäistä saunakulttuuria päästetä missään nimessä unohtumaan.

Luutuneet käsitykset suomalaisen miehen kulttuuriennakkoluuloista voi heittää näiden ystävysten kohdalla romukoppaan.

– Tervetuloa seuraamaan matkantekoa! Museokortin Seikkailija-kampanja on kuin tehty tämän herraseurueen rennon humoristista lomailua varten, kolmikko lupailee.

Herrojen kulttuuriretken Museokortti-kohteet: Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Merikeskus Vellamo, Haminan kaupunginmuseo, Kotkaniemi: P. E. Svinhufvudin koti, Lappeenrannan taidemuseo ja Olavinlinna.

Matkaa seurataan viikolla 30 (22.7.–28.7.).



6. SEIKKAILU: Ystävysten museoseikkailu Lapin lumossa – kullankaivuuta, taiteilijaelämää ja saamelaiskulttuuria

Lapin Museokortti-seikkailijatiimi lähtee 600 kilometrin kierrokselle pohjoisen upeisiin museoihin ja maisemiin. Etelä- ja Keski-Suomesta kotoisin olevat Lapissa työskentelevät Heikki Sulander, Anne Sulander, Kaija Ryytty ja Ulla Viskari-Perttu kiertävät autolla kuusi pohjoisen Museokortti-kohdetta neljässä päivässä.

Lapin kesä sai nämä neljä ystävää haaveilemaan road tripistä pohjoisen museoihin ja hakemaan Museokortin seikkailijoiksi reittisuunnitelmalla, jossa tutustutaan Kittilässä taiteilijaelämään, Inarissa saamelaiskulttuuriin ja Tankavaarassa kullankaivuun historiaan sekä tartutaan itsekin lapioon ja vaskooliin kultahippujen toivossa.

– Museot ovat minulle hengähtämisen paikkoja ja irtiotto arjen yläpuolelle. Haluan museoissa ensisijaisesti nauttia tunnelmasta ja rauhoittua historian keskellä, kertoo Anne Sulander, joka on yksi Lappi-seikkailulle lähtijöistä.

Paitsi että Anne, Ulla, Heikki ja Kaija ovat kiinnostuneita museoista, he ovat myös luonnosta nautiskelevia retkeilijöitä, joten heidän seikkailuunsa sisältyvät myös reitin varrella olevat luontokohteet.

Annen, Ullan, Heikin ja Kaijan Museokortti-kohteet: Arktikum-tiedekeskukseen, Kulttuuritalo Korundi, Särestöniemi-museo, Saamelaismuseo Siida, Kultamuseo ja Alariesto-galleria.

Matkaa seurataan viikolla 31 (29.7.–4.8.).

7. SEIKKAILU: Vanhojen rouvien seikkailulla bongataan ratikkareitille osuvat museot ja arvioidaan museokahvilat ja -ravintolat

Hilkka Ropponen, Pirjo Salo ja Riitta Kankaanpää koluavat ratikka-ajelun lomassa museoita kesäisessä Helsingissä ja lähettävät perinteisen postikortit jokaisesta vierailukohteesta. “Vanhoiksi rouviksi” itseään kutsuvan kolmikon lisäksi museoseikkailuun osallistuu satunnaisesti yksi tai useampi “nuoriso-osaston” edustaja.

– Katsastamme esteettömyyden ja julkisen taiteen samalla. Lounaalla aloitetaan ja kakkupalaan lopetetaan, Pirjo suunnittelee.

Ratikkaseikkailuita tehdään kerran kuussa päivän verran. Rouvien suunnitelmissa on kolme reittiä: kutosen, ykkösen ja kolmosen ratikat.

– Saatamme täydentää reittiä muilla ratikoilla tai saatetaan vaikka vähän kävellä. Tavoite on myös löytää Museokortti-kohde läheltä pysäkkiä.

Vanhojen rouvien Museokortti-kohteet: Designmuseo Arabia, Nykytaiteen museo Kiasma, Sinebrychoffin taidemuseo, HAM Helsingin taidemuseo, Arkkitehtuurimuseo, Designmuseo, LUOMUS Luonnontieteellinen museo, Helsingin observatorio, Ateneumin taidemuseo, Helsingin taidehalli ja LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha.

Matkaa seurataan viikolla 32 (5.8.–11.8.).

8. SEIKKAILU: Energiset Museomuusat matkalla – 2 viikkoa, 10 kaupunkia ja 30 museota

Tehokaksikko, Ella Rantanen ja Iiris Mäntymies, Tampereelta suuntaa ilolla ja energialla ihastelemaan eteläisen Suomen museoita ja nähtävyyksiä. 21-vuotiasta Ellaa ja 23-vuotiasta Iiristä yhdistää rakkaus taiteeseen sekä uteliaisuus uusia asioita kohtaan. Nämä taiteilijanuoret haluavat osoittaa, että taide ja museot kuuluvat kaikille.

– Taide, luonto ja luova tekeminen vetävät meitä puoleensa, ja näiden asioiden äärellä olemme tänä kesänä. Osallistumme museoseikkailumme aikana mahdollisimman monen museon työpajaan ja luomme myös itsenäisesti taidetta, iloitsevat Museokortin seikkailijat Ella ja Iiris.

Tampereen museoista liikkeelle lähtevä kahden viikon museokierros sisältää vierailuja niin Mänttä-Vilppulan, Jyväskylän, Savonlinnan, Lappeenrannan, Kotkan, Porvoon, Helsingin kuin myös Rauman ja Porin museoissa.

Ellan ja Iiriksen Museokortti-kohteet: Muumimuseo, Museokeskus Vapriikki, Työväenmuseo Werstas, Tampereen taidemuseo, Amurin museokortteli, Sara Hildénin taidemuseo, Serlachius-museot, Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museon Käsityöläismuseo, Suomen käsityön museo, Olavinlinna, Lappeenrannan taidemuseo, Etelä-Karjalan museo, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Merikeskus Vellamo, Porvoon museon Vanha Raatihuone, Runebergin kotimuseo, Helsingin kaupunginmuseo, joitakin museoita seitsemästä Suomenlinnan Museokortti-kohteesta, Nykytaiteen museo Kiasma, LUOMUS Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, HAM Helsingin taidemuseo, Hämeen linna, Museo Militaria, Aboa Vetus & Ars Nova -museo, Rauman taidemuseo, Rauman museo: Marela, Rauman museo: Kirsti, Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo.

Matkaa seurataan viikoilla 33 ja 34 (12.8.–25.8.).

9. SEIKKAILU: Kesäkasi – keski-ikäisen pariskunnan minireilaus Suomen suvessa

Mikkeliläiset Museokortti-seikkailijat Tuulevi ja Henrik Aschan lähtevät Kesäkasi-nimiselle seikkailulle elokuussa. Nimi tarkoittaa sekä kahdeksikon mallista matkareittiä että kahdeksaa museokohdetta matkan varrella. Pariskunta heittää reput selkään ja majoittuu tarinoiden taloissa.

– Olemme rapiat viisikymppinen pariskunta, jolta jäi aikoinaan Interrail tekemättä. Siksi jätämme nyt sen tutuimman kulkupelin, eli auton, kotiin ja reissaamme junalla ja bussilla.

Kesäkasi suuntaa Jyväskylän ja Tampereen kautta rannikon välkkyvien vesien äärelle Turkuun ja Poriin. Matkan varrella tavataan ystäviä.

– Meidän kanssamme pääset kurkistamaan myös museoiden ja näyttelyiden esille kutsumiin muistoihin ja meidän kahden elämän kokoisiin kokemuksiin, Tuulevi lupailee.

Kesäkasin Museokortti-kohteet: Sara Hildénin taidemuseo, Amurin työläismuseokortteli, Museo Milavida, Luostarinmäen käsityöläismuseoon, Turun taidemuseo, Apteekkimuseo & Qwenselin talo, Porin taidemuseo ja Friitalan nahkamuseo.

Matkaa seurataan viikolla 35 (26.8.–1.9.).

10. SEIKKAILU: Matka menneeseen – nuoren perheen seikkailussa yhdistyvät taide, mystinen muinaishistoria ja taianomainen luonto

Matka menneeseen on Suomi-seikkailu, joka johdattaa suomalaiset takaisinjuurilleen. Seikkailuhenkiseen perheeseen kuuluu äiti Tatja Jukuri, Aku Pajula sekä puolivuotias Taimi-tytär, joka on vanhempiensa tapaan jo kokenut reissaaja.

Matka vie muun muaassa Lapin värikkään korpitaiteilijan, Reidar Särestöniemen, kotimuseoon, Luontokeskus Ukkoon Kolin komeisiin maisemiin, Minna Canthin salonkiin ja juhannuskierrokselle Serlachius-museoihin. Matkalla esitellään Museokortti-kohteiden lisäksi myös kalliomaalauksia, hiidenkirnuja tai muita ilmaisia ja upeita luontokohteita.

– Haluamme hyödyntää monipuolisesti Museokortin tarjoamia mahdollisuuksia, avartaa mieliä muinaisten myyttien maailmalla, sekä inspiroida ihmisiä löytämään tiensä erilaisiin, uusiin ja ihmeellisiin Suomen taide- ja luontokohteisiin!

Tatjan, Akun ja Taimin Museokortti-kohteet: Saamelaismuseo Siida, Särestöniemi-museo, Heinolan kaupunginmuseon Lääninkivalteri Aschanin talo, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja, Serlachius-museot Gustaf ja Gösta, Kuopion korttelimuseo, Kallioniemi & Päätalo-keskus, Kolin luontokeskus Ukko, Paateri, Pielisen ulkomuseo, sekä Jyväskylän yliopiston tiedemuseon Kulttuurihistoriallinen museo. Lisäksi pääkaupunkiseudun kohteet, kuten Suomenlinna, Suomen luontokeskus Haltia, Seurasaaren ulkomuseo, Espoon kaupunginmuseon Saaristomuseo Pentala ja Helsingin observatorio.

Matkaa seurataan viikolla 36 (2.9.–8.9.). Osa seikkailun sisällöistä julkaistaan makupaloina jo aiemmin kesällä.

Upeiden hakemusten määrä yllätti

Seikkailijoiden valintaperusteissa painotettiin matkasuunnitelmien lisäksi seurueiden moninaisuutta. Matkaan lähtee perheitä, pariskuntia, yksin matkustavia sekä kaveruksia. Seikkailijoiden reittisuunnitelmat kattavat lähes koko Suomen.

– Upeiden hakemusten määrä yllätti. Saimme peräti 350 toinen toistaan mielenkiintoisempaa seikkailusuunnitelmaa. Olemme otettuja hienoista hakemuksista ja kaikesta vaivannäöstä. Kiitos jokaiselle, kertoo Museokortin sisällöntuottaja Susanna Seppälä.

Museokortti löytyy jo 250 000 suomalaisen taskusta. Tällä hetkellä voimassa on noin 170 000 korttia. Vuoden voimassa oleva Museokortti toimii pääsylippuna lähes 300 museoon. Pohjoisin korttikohde sijaitse Inarissa ja eteläisin Hangossa. Ahvenanmaallakin kortti käy seitsemässä kohteessa.

Näillä tunnisteilla voit seurata seikkailuja sosiaalisessa mediassa:

