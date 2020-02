Tattarisuon rakennuslupa- ja ympäristöasiat tehostettuun valvontaan

Helsingin kaupunki aloittaa tehostetun valvonnan Tattarisuon teollisuusalueella. Kaupunki on saanut ilmoituksia siitä, että osaa alueen teollisuus- ja varastotiloista käytetään luvattomasti asumiseen tai majoitustoimintaan.

Tattarisuon kiinteistöissä on jo tehty joitakin tarkastuskäyntejä poliisin ilmoitusten pohjalta. Tarkastuskäyntejä jatketaan kevään aikana.

Tämänhetkisen tiedon mukaan ongelma koskee yksittäisiä kiinteistöjä, mutta valvontaa tehdään koko alueella. Tattarisuon tontinvuokralaisille tiedotetaan asiasta tarkemmin kirjeitse lähiviikkojen aikana. Tarkoituksena on muistuttaa alueen yrittäjiä vuokrasopimuksen ehdoista sekä ohjeistaa heitä noudattamaan rakentamiseen ja ympäristönsuojeluun liittyviä säädöksiä. Alue on osoitettu teollisuuskäyttöön, ja siellä asuminen on kielletty. Tarvittaessa alueen vuokralaiset velvoitetaan saattamaan asiat kuntoon sakon uhalla.

Kaupungin rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut, pelastuslaitos, kaupunginkanslia ja tonttiyksikkö tekevät yhteistyötä ongelmien ratkaisemiseksi. Kaupungin tavoitteena on, että Tattarisuon teollisuusalue on turvallinen ja asiakaskuntaa puoleensa vetävä yritysalue.