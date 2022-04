Tavanomaista kylmempi sää hidastaa Lapin tulvatilanteen etenemistä

Lämmin sääjakso on saanut vedenkorkeudet nousemaan lähes kaikilla Lapin alueen havaintoasemilla. Vedenkorkeudet ovat nousseet talven alimmista lukemista havaintoasemasta riippuen reilu puoli metriä, mikä on voinut joillakin paikoilla näkyä veden nousuna jään päälle. Kylmä sää on hidastanut vedenkorkeuksien nousua tai tilapäisesti pysäyttänyt sen.

Lapin alueelle ennustetaan laajoja lumisateita ensi viikon maanantaille ja uutta lunta voi kertyä paikoitellen jopa 10–15 cm. Lumen vesiarvo on edelleen tavanomaista suurempi Muonionjoen, Ounasjoen, Ivalojoen ja Tenojoen latvoilla. Erityisesti Muonionjoella suuren lumimäärän sulamisesta voi syntyä jopa poikkeuksellisen suuri tulva. Muissa vesistöissä tulvahuipusta ennustetaan tavanomaista tai hieman keskimääräistä suurempaa ja tulvahuipun ajankohdan arvioidaan olevan touko-kesäkuun vaihteessa. Simojoella tulvahuippu on todennäköisesti toukokuun puolivälissä. Ennusteissa on vielä suurta epävarmuutta ja vaihtelua sekä tulvahuipun suuruuden että ajankohdan suhteen.

Vesistöissä on vielä jääkansi pääosin paikoillaan jokien virtapaikkoja lukuun ottamatta. Auringonpaiste ja veden virtaus on ohentanut ja haurastuttanut jäätä, minkä vuoksi jäällä liikkumista tulee välttää. Simojoella jäät ovat jo paikoitellen liikahdelleet. Vaikka Simojoella jää on keskimääräistä heikompaa, voi jääpatoja syntyä, mikäli Simojoen jäät lähtevät liikkeelle kerralla merialueen ollessa vielä jäässä. Jääpadot voivat nostaa vedenkorkeutta paikallisesti.

Viranomaiset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä

28.4.2022 pidetyssä viranomaisten tulvakokouksessa käytiin läpi ajantasaiset sää- ja tulvaennusteet Lapin alueelle. Viranomaisilla ei ole ollut vielä tarvetta tehostaa varautumista, koska kylmä sää jarruttaa tulvatilanteen kehittymistä. Tornionjoen Hellälässä jäänsahaus on saatu toteutettua suunnitellusti. Heikentyneiden jääolosuhteiden vuoksi jäänsahausta ei turvallisuussyistä tehdä Ounasjoen Kaukosessa. Seuraava viranomaisten tulvakokous on 5.5.2022.